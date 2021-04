Nuove nomine nelle Diocesi di Albenga e Savona

SAVONA. Nuove nomine in Riviera nelle Diocesi di Albenga- Imperia ed in quella di Savona – Noli. Queste le nuove indicazioni del vescovo ingauno Monsignor Guglielmo Borghetti.

Don Alessandro Ferrua, Parroco di San Bernardino a Vadino è stato trasferito nella Parrocchia di San Giovanni Battista ad Imperia, a seguito delle dimissioni presentate da monsignor Ennio Bezzone. Don Ferrua, farà il suo ingresso domenica 13 giugno alle ore 16 e 30.

Don Stefano Crescenzo è stato nominato Parroco della Parrocchia di San Bernardino. Don Stefano era il vicario parrocchiale della parrocchia di San Michele Arcangelo e della Cattedrale di Albenga. Don Stefano farà il suo ingresso nella sua nuova parrocchia il 27 giugno alle ore 16 e 30.

Don Mario Bussetti è stato assegnato all’ incarico di collaboratore parrocchiale nella Parrocchia di San Matteo a Laigueglia; affiancherà Don Danilo Galliani nel servizio pastorale e farà ingresso nella nuova parrocchia il primo maggio.

Don Ennio Bezzone, dimessosi dalla Parrocchia di San Giovanni Battista ad Imperia andrà a prestare servizio nel Tribunale Ecclesiastico Diocesano.

Queste invece le nuove nomine del vescovo di Savona e Noli Monsignor Calogero Marino.

Don Agostino Paganessi è stato nominato Canonico della Cattedrale.

Don Michele Farina lascerà le comunità di Quiliano, Valleggia, Montagna, Roviasca e Bergeggi per andare missionario in Africa. Per tre anni lavorerà per la Società missioni africane (SMA), rimanendo incardinato nella Diocesi di Savona- Noli.

Don Alessio Allori prenderà il posto di Don Michele nelle parrocchie del Santissimo Salvatore a Valleggia, di san Lorenzo a Quiliano, di san Michele Arcangelo a Montagna e dei santi Sebastiano e Rocco a Roviasca. Per quanto concerne invece San Martino a Bergeggi solo in un secondo tempo il Vescovo diocesano Marino annuncerà il nome della nuova guida pastorale.

Don Giuseppe Demeterca sostituirà Don Allori nella Parrocchia dei Santi Nazario e Celso a Varazze .

Don Danilo Grillo andrà a sostituire Don Demeterca nella parrocchia della Santissima Annunziata a Spotorno ed in quella di Sant’Ignazio di Loyola a Tosse.

Don Riccardo Di Gennaro sostituirà don Grillo a San Francesco da Paola e San Lorenzo nei quartieri savonesi di Villapiana e La Rusca.

Solo in un secondo momento verrà annunciato il nome del sostituto di Don Di Gennaro nella Parrocchia di san Giuseppe Oltreletimbro.

Infine, dopo la recente scomparsa di don Silvio Delbuono, assumerà temporaneamente l’incarico di Rettore del Duomo di Nostra Signora Assunta lo stesso vescovo diocesano Sua Eccellenza Calogero Marino.

CLAUDIO ALMANZI