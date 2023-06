Nuova diga, Piana: cassoni saranno realizzati a Vado. Evitato impatto a Prà

“I cassoni necessari per realizzare la nuova diga di Genova saranno realizzati a Vado Ligure. Lo ha confermato il viceministro del Mit Edoardo Rixi, mantenendo la parola data ai genovesi.

In questo modo si andrà a liberare l’area portuale e ad evitare l’impatto a Prà, come avevano chiesto il Municipio, molti cittadini e i Comitati del Ponente genovese.

La nuova diga è una grande opera, necessaria per lo sviluppo del capoluogo ligure, della nostra regione e del Paese, così come i collegamenti stradali e ferroviari necessari che saranno realizzati. Un grande passo in avanti per tutto il nostro territorio.

Giusto, quindi, che i cassoni vengano realizzati nel luogo più idoneo, ossia quello del Savonese, che avrà in compenso delle opere che richiedeva da tempo”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.