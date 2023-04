Nuova caserma CC Sestri Levante, Pistacchi: sinistra promette interventi in casa d’altri

“Sul Monopoly del Pd quando finisci sulla casella della caserma dei Carabinieri non vai in prigione,

ma ritorni al via. E anziché incassare le vecchie 20mila lire non trovi neppure più i soldi che avevi

messo da parte per costruirla”.

E’ la triste constatazione che fa Diego Pistacchi, candidato sindaco del centrodestra a Sestri

Levante, per introdurre l’argomento sull’annosa questione che rischia di non potersi risolvere

neppure a breve. E, dati alla mano, spiega il perché.

Una rapida rassegna stampa consente di vedere come tutti i trionfalistici annunci fatti

dall’amministrazione di Valentina Ghio sono puntualmente finiti in nulla.

“Fin dal 1998 avevo presentato un’interrogazione sul tema all’allora sindaco Mario Chella, ricevendo rassicurazioni –

ha ricordato Giancarlo Stagnaro, consigliere comunale di Fratelli d’Italia -. All’inizio di ogni mandato,

compresi i due di Valentina Ghio, abbiamo ascoltato le stesse promesse elettorali”.

“Negli anni passati in Comune sono state votate alienazioni di beni allo scopo di pagare questi

lavori – gli ha fatto eco il collega consigliere Marco Conti – nel corso di un recente consiglio comunale

ci è stato detto che questi soldi non ci sono più, senza peraltro spiegare a cosa siano stati destinati”.

“Ancora oggi, il nuovo candidato di sinistra – ha sottolineato Pistacchi – ripete il mantra. Senza però raccontare perché non si sia

mai fatto nulla.

Il problema è che nessuno ha il coraggio di ammettere la realtà. Piuttosto si cerca di dare la colpa a

piani di bacino che nulla potrebbero influire su progetti già avviati (almeno a detta delle vecchie

amministrazioni).

Nei mesi scorsi gli stessi consiglieri comunali avevano fatto richiesta di avere una mappatura

completa delle proprietà comunali. Non hanno mai ottenuto risposta.

Alcune visure catastali fatte a più riprese, le ultime ieri sera, spiegano il perché. I terreni e i

fabbricati che dovrebbero ospitare la nuova caserma non sono tutti di proprietà del Comune.

Contenziosi mai completati dalle passate amministrazioni non solo hanno portato a lasciare a metà

tanti progetti legati alla trasformazione delle aree ex Fit, ma anche la caserma dei carabinieri

potrebbe scontare questa incertezza.

Dove dovrebbe sorgere la nuova caserma, una sola palazzina risulta proprietà del Comune di Sestri

Levante.

L’altra, quella indicata dalla ‘particella 27’, la prima che si incontra entrando da viale Dante, al

sistema dell’Agenzia delle Entrate non risulta neppure censita, al SIT (sistema informativo

territoriale del comune di Sestri) risulta come “porzione rurale di fabbricato promiscuo” intestato a

Finarvedi.

Tutto il terreno antistante le palazzine, previsto in dotazione alla caserma e necessario per garantire

l’infrastruttura, ancora ieri sera all’Agenzia delle Entrate risultava proprietà di un fondo

d’investimento chiuso con sede a Milano.

Il Comune di Sestri Levante promette l’intervento, ma è stata risolta la questione della proprietà?

I progetti non partono perché si è promesso di fare cose in casa d’altri? Occorre chiarire questo

prima di cercare scuse per dare la colpa in giro della mancata realizzazione dei lavori.

“Questa è la situazione che abbiamo potuto ricostruire ad oggi – ha aggiunto Martino Tassano –

candidato consigliere di Fratelli d’Italia -. Non ci risulta che nel frattempo siano intervenute novità,

anche perché si tratta di pratiche che sarebbero dovute passare in consiglio comunale”.

“Lo stesso Comando Carabinieri – ha inoltre dichiarato

Pistacchi – ha sempre detto di non poter essere interessato a strutture che non

garantiscano ai militari l’intera disponibilità dell’area per motivi di sicurezza.

Alla luce della situazione della proprietà delle aree ex Fit adiacenti a viale Dante, ora

comprendiamo i tanti tentativi di mischiare le carte. Chiedo all’amministrazione uscente di

esprimersi in maniera esplicita sul tema, di dire se tutti gli annunci passati avevano tenuto conto

della proprietà diffusa di terreni e fabbricati e dello stato attuale.

Credo sia un atto dovuto di sincerità nei confronti della città e di chi andrà ad amministrarla da qui a poche settimane. Se ciò

che raccontano i pubblici registri catastali risultasse il reale ostacolo alla realizzazione della

caserma sempre promessa, al netto della grave responsabilità di chi ha gestito finora Sestri Levante, sarebbe

indispensabile iniziare fin d’ora a individuare con urgenza una soluzione alternativa”.