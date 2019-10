Nuoto | Il 46° Trofeo Nico Sapio dall’8 al 10 novembre alla Sciorba

La 46° edizione del Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale a cura di Genova Nuoto e My Sport in collaborazione con la FIN e con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, si terrà alla piscina della Sciorba a Genova, da venerdì 8 a domenica 10 novembre.

In attesa della chiusura delle iscrizioni, la previsione di partecipazione è intorno ai 1700 atleti per oltre 100 società. Oggi si è svolta la presentazione nella Sala della Trasparenza della Regione Liguria alla presenza di Ilaria Cavo, assessore regionale allo Sport; Stefano Anzalone, delegato Sport Comune di Genova; Gianfranco De Ferrari e Silvio Todiere in rappresentanza della Fin, Mara Sacchi, presidente Genova Nuoto ed Enzo Barlocco, presidente di My Sport.

Genova e la Liguria saranno, per un intero week end, al centro dell’attenzione del Nuoto italiano e internazionale.

Il Trofeo Nico Sapio costituisce, infatti, per volontà del direttore tecnico Cesare Butini e del suo staff, un’opportunità per il conseguimento dei tempi limite di partecipazione agli Europei in vasca corta in programma a Glasgow dal 4 all’8 dicembre.

“Il Trofeo Nico Sapio rappresenta un fiore all’occhiello per la Liguria intera, un week end irrinunciabile per gli appassionati del Nuoto che si giungeranno alla Sciorba per applaudire grandi campioni della nostra Nazionale e in arrivo dall’estero – ha spiegato l’assessore Cavo – E’ importante anche il messaggio che arriva dall’abbinamento delle eccellenze italiane e internazionali del Nuoto, in vasca venerdì 8 e sabato 9 novembre, con i giovani in gara domenica 10 novembre”.

“La Sciorba sarà ancora una volta la piscina dei campioni, ha detto il consigliere Stefano Anzalone. Il concessionario My Sport ha lavorato molto in questi anni per il recupero, la manutenzione e, soprattutto, l’ammodernamento dell’impianto”.

Ancora una volta massiccia la presenza della Nazionale. Se da una parte non ci sarà Federica Pellegrini, presente Simona Quadarella, campionessa mondiale nei 1500 e argento negli 800 stile libero a Gwangju. La stessa Simona che proprio nella giornata di ieri ha abbassato il suo record dei 1500 di altri 9 secondi portandolo a 15’35’’82.

Grande attesa per Benedetta Pilato, la baby prodigio capace nel 2019 di scrivere pagine di storia importanti nei 50 rana a soli 14 anni con gli ori agli Europei e Mondiali giovanili di Kazan e Budapest ma soprattutto con l’argento ai Mondiali Assoluti e il nuovo record italiano (29.98).

Genova farà il tifo per Martina Carraro, bronzo a Gwangju nei 100 rana e prodotto del vivaio del Genova Nuoto.

Attesa anche per la partecipazione del compagno Fabio Scozzoli, quinta finale in 4 Mondiali conseguita nei 50 rana in Corea del Sud.

Di ritorno da un ottimo Mondiale, con l’argento nella staffetta 5 km, anche Domenico Acerenza.

Stefano di Cola e Stefano Ballo approdano al Trofeo Nico Sapio dopo aver sfiorato l’impresa nella 4×200 con un eccellente quarto posto e il nuovo record italiano.

Titolare in batteria e riserva in finale a Gwangju, presente a Genova a novembre, Matteo Ciampi. Parte dell’argentata staffetta 4×200, alle Universiadi di Napoli insieme proprio a Di Cola e Ciampi, sono Alessio Proietti Colonna e Mattia Zuin.

Da registrare anche la partecipazione del campione europeo Alessandro Miressi, quarto nella 4×100 mista ai Mondiali e primatista nazionale in staffetta assieme a Manuel Frigo e Ilaria Bianchi, entrambi presenti al Sapio.

Tra i giovani emergenti anche Thomas Ceccon (ieri personale nei 100 stile libero sotto i 48 secondi), campione europeo giovanile nei 50 farfalla e 100 dorso e mondiale giovanile nei 50 e 100 dorso e cinque volte medagliato alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, Marco Di Tullio, argento (400 stile libero) e bronzo (800 stile libero) alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires, Leonardo De Plano campione europeo agli Europei Juniores 2017, Alessandro Bori al suo primo Mondiale dopo il bronzo alle Universiadi nella 4×100 stile libero, Linda Caponi (doppio argento nei 400 stile libero e staffetta alle Universiadi), Chiara Tarantino (2 bronzi ai Mondiali Juniores di Budapest), Sara Franceschi (argento agli Europei Giovanili) e Francesca Fangio.

Per la prima volta al Trofeo Nico Sapio, parteciperà Marco Koch, già detentore del primato mondiale nei 200 rana.

Il tedesco è campione mondiale 2015 a Kazan e argento 2013 a Barcellona e vanta anche prestazioni di grande livello in vasca corta: argento a Doha 2014, oro a Windsor 2016, bronzo ad Hangzou 2018.

Grande attesa per il ritorno dell’ungherese Laslo Cseh con il suo formidabile palmares olimpico: bronzo nei 400 misti ad Atene 2004, argento nei 200 farfalla, nei 200 e nei 400 misti a Pechino 2008, bronzo nei 200 misti a Londra 2012, argento nei 100 farfalla a Rio de Janeiro 2016. In totale, tra vasca lunga e corta, 17 medaglie (2 titoli iridati) ai Mondiali.

Cesar Cielo Filho, tornerà ancora alla Sciorba 12 anni dopo la prima volta: il 23 novembre 2007, al 34° Trofeo Nico Sapio, il brasiliano stoppò il cronometro a 47 secondi spaccati nei 100 stile libero.

Pochi mesi dopo, alle Olimpiadi di Pechino, Cesar Cielo vinse l’oro nei 50 stile libero (con record olimpico 21”30) e il bronzo nei 100.

Cesar Cielo, al Trofeo Nico Sapio, potrà cercare di riprendersi il primato della manifestazione strappatogli nel 2018 dall’americano Michael Chadwich. ​

La Piscina Sciorba di Genova accoglierà anche due connazionali di Cielo: Felipe Franca (campione mondiale nei 50 rana a Shangai 2011 e 6 volte iridato in vasca corta) e Guilherme Guido (due vittorie in staffetta ai Mondiali in vasca corta).

ll Trofeo sarà anche l’occasione per celebrare la decima partecipazione dell’americana Madison Kennedy. Dagli Stati Uniti arriverà anche il velocista Matthew Josa.

Il programma prevede venerdì 8 e sabato 9 novembre batterie e finali (venerdì inizio ore 16:30, sabato inizio ore 16 sempre con diretta Rai) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores. Domenica 10, invece, tocca alle categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi.

Da quest’anno, per ricordare lo storico presidente Genova Nuoto e ideatore del Trofeo Nico Sapio recentemente scomparso, verrà istituita la Coppa Luigi Gardella e sarà assegnata alla Società prima classificata con il miglior punteggio complessivo nelle Categorie Esordienti A e Ragazzi.

I biglietti per il Trofeo Nico Sapio, al costo di 10 euro per il venerdì e 15 euro per il sabato, sono acquistabili direttamente presso la biglietteria della Sciorba in via Adamoli 57 rosso e nelle piscine di Lago Figoi, Pontedecimo e Rivarolo.