Genoa, Grifone a caccia della vittoria al Tempio

Spezzare il sortilegio. Fare l’occhiolino a una vittoria che manca da tempo, senza andare a sottilizzare sul perché e per come, per non disperdere energie nervose.

Il Grifone ritrova il suo pubblico, il ruggito della Gradinata Nord, per affrontare un’avversaria che scoppia di salute come l’Atalanta di mister Gasperini. Restano tre partite prima di girare la boa del girone di andata. Sabato le biglietterie del Ferraris, in via Monnet, apriranno a partire dalle ore 10. I tagliandi saranno reperibili inoltre al Ticket Office del GMS al Porto Antico (10-19), affollato in questi giorni per le compere (domenica e lunedì regolarmente aperto). E anche sul sito www.ticketone.it.

Prezzi Genoa vs Atalanta: (*tariffa Under 18): Tribuna Inferiore Centrale 80 euro (*40), Distinti 30 euro (*15), Gradinata Sud 20 euro (*10).

Prezzi cumulativi Genoa vs Atalanta e Genoa vs Fiorentina (tariffa intera): Tribuna Inferiore Centrale 120 euro, Distinti 45 euro, Gradinata Sud 30 euro.

La promozione “Christmas Pack”, fruibile anche sabato alle biglietterie dello stadio, al Ticket Office e on-line, prevede prezzi agevolati per acquistare il titolo di accesso, solo tariffa intera, valido per le prossime due partite con l’Atalanta, sabato 22 dicembre e la Fiorentina, sabato 29 sempre alle ore 15.