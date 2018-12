Nucleo cinofili dei VVF partecipa ad incontro in Comune

Nel pomeriggio di ieri, i vigili del fuoco hanno partecipato a un incontro con a tema l’importanza dei cani non solo come amici fedeli.

Hanno partecipato il funzionario responsabile del nucleo cinofili di Genova Ing. Amalia Tedeschi e il coordinatore operativo del nucleo cinofili CS Rocco Tuffarelli.

Durante il dibattito si è elogiato il lavoro svolto dai cani sia nella ricerca sotto maceria, come in occasione dell’ormai tristemente noto crollo del Ponte Morandi e della ricerca in superficie in particolar modo nelle ricerche persona in ambiente impervio.

Si è poi continuato con l’applicazione del cane nella Pet Terapy.