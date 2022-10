Novità alla Cantina Morino di Sampierdarena. Inaugurazione della nuova sala degustazione il 14 ottobre dalle ore 18.

Novità alla Cantina Morino di Sampierdarena, Genova.

Sampierdarena, la storica Cantina Morino presenta la nuova sala degustazione

La storica cantina Morino di Sampierdarena organizza un evento aperto alla cittadinanza per inaugurare la sua nuova sala degustazione.

A partire dalle 18 di venerdì 14 ottobre i locali della cantina in via A. Cairoli, traversa di via Cantore, a Sampierdarena apriranno le porte al pubblico per una giornata dedicata all’enogastronomia e al buon vino.

A tutti i partecipanti sarà offerto un calice di benvenuto a scelta tra Vermentino e Cigliegiolo mentre sarà possibile degustare a piacimento quattro vini diversi a pagamento, dai 5 ai 7 euro, accompagnati da un taglierino di prelibatezze selezionate.

L’ingresso all’evento è gratuito ma si consiglia di prenotare via mail (info@cantinamorino.it) o via whatsapp allo 0106457221.

Per ulteriori informazioni si possono anche visitare il sito ufficiale della cantina Morino (https://www.cantinamorino.it/) e la pagina Facebook (https://www.facebook.com/cantinamorino).