Gran finale per il talent “Genova per Voi”, torna a Genova l’unico talent nazionale per autori di canzoni italiane

Gran finale per il talent “Genova per Voi”, in presenza, dal 5 all’8 ottobre, “Genova per Voi”, il talent ideato e diretto da Gian Piero Alloisio e Franco Zanetti, che ha scoperto autori di successo come Federica Abbate, Simone Cremonini, Emanuele Dabbono, Alessandro La Cava e Willie Peyote e ha rivoluzionato le classifiche della musica italiana.

“Genova per Voi” è un esempio pressoché unico di talent dedicato agli autori/compositori di canzoni, in un panorama che abitualmente privilegia le iniziative destinate agli interpreti. Prodotta da ATID, con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, del Comune di Genova, di Universal Music Publishing, dell’Università di Genova (UNIGE) e di Nuovo IMAIE, offre come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Italia.

Il programma si compone di due parti: da mercoledì 5 ottobre a venerdì 7 ottobre presso la prestigiosa Aula Magna dell’Università di Genova (Via Balbi 5) si svolgeranno cinque masterclass formative, mentre sabato 8 ottobre, nel Teatro Stradanuova (Via Garibaldi ingresso da Vico Boccanegra) avrà luogo la Finale.

Il programma: le masterclass – Aula Magna Università di Genova (Via Balbi 5)

Mercoledì 5 ottobre h17 – Proiezione del docufilm “La nuova scuola genovese”. Presentano: l’autore Claudio Cabona, i registi Paolo Fossati e Yuri Dellacasa, con Gian Piero Alloisio (drammaturgo, cantautore e direttore artistico di Genova per Voi).

Giovedì 6 ottobre h15 – Incontro “Il mestiere dell’autore”. Con tre autori di successo scoperti da Genova per Voi: Simone Cremonini (autore per Fedez, Marco Mengoni, Emma Marrone, Elodie e tanti altri), Emanuele Dabbono (autore in esclusiva per Tiziano Ferro) e il giovanissimo Alessandro La Cava, autore di grandi successi, tra cui Farfalle di Sangiovanni e Insuperabile di Rkomi (entrambe in gara a Sanremo 2022) e riconosciuto da Spotify mondiale e da Rolling Stone USA come uno dei più promettenti autori di canzoni del mondo. Moderatore: Franco Zanetti (direttore di Rockol.it, presidente della commissione di Area Sanremo 2021 e direttore organizzativo di Genova per Voi).

Giovedì 6 ottobre h17 – Incontro “Nuove frontiere del diritto d’autore”. Claudio Buja (Presidente Universal Music Publishing, membro del Consiglio di Sorveglianza SIAE e docente Università Cattolica Milano) e Matteo Fedeli (Vice Direttore Generale SIAE) avvicineranno il pubblico al tema complesso, ma essenziale, della tutela del diritto d’autore nel mondo contemporaneo.

Venerdì 7 ottobre h15 – Incontro “La fabbrica delle canzoni”. Klaus Bonoldi e Lucrezia Savino, rispettivamente A&R Director e A&R Manager di Universal Music Publishing, spiegheranno come si costruisce il successo di una canzone.

Venerdì 7 ottobre h17 – Incontro “I diritti degli artisti”. Con Andrea Marco Ricci (Consigliere di Nuovo IMAIE).

Il pro-rettore dell’Università di Genova Fabrizio Benente interverrà alle masterclass con altri docenti.

Il programma: la Finale.

Sabato 8 ottobre, alle 21, al Teatro Stradanuova, collocato nel cuore di Genova, in uno dei palazzi iscritti alla lista dei Rolli di Genova, riconosciuti come Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, sede del Museo di Palazzo Rosso, si terrà la Finale.

La Serata vedrà come Special Guest Federica Abbate, scoperta da Genova per Voi e divenuta la più importante autrice italiana di canzoni di sempre: ha scritto più di 160 brani per interpreti di fama nazionale e internazionale e ha vinto 1 disco di diamante, 101 dischi di platino e 13 dischi d’oro.

Tra gli Ospiti, Emanuele Dabbono presenterà il suo ultimo singolo, “Cerezo”, prodotto da Tiziano Ferro, mentre Simone Cremonini canterà “Non mi manchi più”, un brano scritto insieme a Michele Merlo. Elisabetta Gagliardi, che presenterà la serata, canterà la sua “Nel centro di New York”.

I finalisti, selezionati tra ben 393 iscritti, sono Alessandra Allegrini (Torino), Emanuele Ciccone (Roma), Gioele Di Tommaso (Campobasso), Chiara Felici (Roma), Sara Laddomada (Torino), Sofia Marsella (Campobasso), Francesco Spinazzola (Avellino) e Lorenzo Vuolo (Varese).

Novità di questa edizione è il coinvolgimento di giovani interpreti scelti dalle scuole di musica genovesi: Gianluca Bellantone, Martina Cangelosi, Andrea Cosso, Marco Elba, Sonia Franzino, Matilda Marozzo, Sara Muzatsinda, Eros Povigna canteranno otto canzoni scritte dagli otto finalisti.

Infine, il Coro Quattro Canti diretto da Gianni Martini ricorderà Vittorio De Scalzi, leader e fondatore dei New Trolls, con il celebre brano “Una miniera”.

Il vincitore di “Genova per Voi” 2022 riceverà come premio un contratto editoriale con Universal Music Publishing Italia.

Gian Piero Alloisio consegnerà la Targa SIAE “Alla miglior autrice”.

Il miglior interprete, designato da una giuria composta da Giulia Cassini, Paolo Dal Bon, Giuliano Galletta, Laura Monferdini, Claudia Pastorino, sarà premiato con una targa da Nuovo IMAIE.

Tutti i finalisti, indipendentemente dall’età, beneficeranno dell’iscrizione gratuita per un anno a SIAE.

Durante la serata, Sabino Mogavero, consigliere di Nuovo IMAIE, consegnerà una Targa alla Fondazione Giorgio Gaber nella persona del Presidente Paolo Dal Bon per commemorare il grande artista milanese.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti. Sabato 8 ottobre alle ore 11 Laura Monferdini, Responsabile Contenuti, ospiterà i finalisti di Genova per Voi al museo multimediale Viadelcampo29rosso. Per la proiezione del film “La nuova scuola genovese” si ringraziano Zenit Distribution e le produzioni Gagarin Film e Format.