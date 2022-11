Novembre alla Ubik di Savona. Pubblicato il calendario degli eventi organizzati dalla libreria per il mese corrente di novembre.

Novembre alla Ubik di Savona. I dettagli.

In questo mese ci saranno gli incontri con vari autori: lo scrittore ANTONIO MANZINI (l’autore di uno dei personaggi più noti del noir italiano, il vicequestore di Aosta Rocco Schiavone) che presenterà il suo romanzo “La mala erba”, il maestro del romanzo d’avventura MARCO BUTICCHI che presenterà il suo nuovo romanzo “Il serpente e il faraone”. Inoltre incontro con il mandolinista CARLO AONZO che presenterà la pubblicazione “Classical Mandolin solos”.

Anche in questo mese alla Ubik come sempre si svolgeranno vari incontri su diverse tematiche sociali e di attualità: su femminicidio e violenza, sugli effetti del Covid negli adolescenti, sulle politiche energetiche, e vi sarà anche il firmacopie con LUCA PAPPAGALLO il famoso chef che attraverso le sue ricette culinarie è arrivato a ottenere nei suoi canali social quasi due milioni di follower.

Nel prossimo mese di dicembre si svolgeranno anche gli incontri con ANDREA VITALI, BENEDETTA TOBAGI, e tanti altri…

Sabato 12 novembre ore 17,30 Sala Rossa del Comune:

“E ‘l modo ancor m’offende”

Femminicidio e il linguaggio della violenza

Partecipa MARIA DELL’ANNO giurista, criminologa e scrittrice, RACHELE CAPRISTO Presidente FIDAPA Bpw Italy Nord ovest, e dott.ssa ALESSANDRA SIMONE Questore di Savona.

Evento a cura di Fidapa BPW Italy Savona, ONDIF Savona, libreria UBIK, con il patrocinio di Telefono Donna odv, Sportello Antiviolenza Alda Merini odv, Centro antiviolenza Artemisia Gentileschi, Comune di Savona.

L’incontro vuole affrontare il tema del femminicidio, dando voce a undici donne che non ci sono più, uccise da uomini che dicevano di amarle, attraverso gli atti processuali e le testimonianze dirette. Cosa pensavano queste donne della loro vita, dei loro uomini?

Come hanno lottato per riacquistare una vita libera dalla violenza maschile? Chi poteva e doveva aiutarle? Cosa ha fatto per loro lo Stato di cui erano cittadine? Cosa deve cambiare nella nostra cultura e nel rapporto tra uomini e donne? E cosa può fare ciascuno di noi per cambiarlo?

Martedì 15 novembre dalle ore 10 alle 12:

firmacopie con lo chef

LUCA PAPPAGALLO

del libro

“Benvenuti a Casa Pappagallo.

Oltre 150 ricette golose per portare la gioia in tavola”

(Vallardi)

Chi entra a Casa Pappagallo® si accorge subito che la cucina di Luca è un luogo magico. Con oltre 150 ricette scelte tra le sue più amate e le molte inedite, ecco un ricettario che non necessita di strumenti sofisticati o ingredienti introvabili, ma solo della voglia di portare la gioia in tavola. Luca Pappagallo è tra i cuochi più seguiti e amati del web.

I suoi canali social sono diventati in un paio di anni tra i principali punti di riferimento della cucina in Italia, con quasi due milioni di follower. Ha partecipato spesso anche a programmi televisivi culinari, tra cui “La prova del cuoco” su Rai1.

Sabato 19 novembre dalle ore 9 alle 13:

“L’irruzione del Covid nel tumulto dell’adolescenza”

Giornata di confronto e discussione sugli effetti psicologici della pandemia riscontrati nei giovani

Relatrici CATERINA CANEPA CROCE e SONIA ARDIZZONE

A cura dell’associazione centro studi Martha Harris

Le misure di contenimento della pandemia hanno suscitato nella maggior parte degli adolescenti (quindi in una età di delicati e complessi cambiamenti) un malessere psicologico generalizzato.

Le misure restrittive hanno creato condizioni di sviluppo anomale e in contrasto con le spinte naturali dell’adolescente, che si è anche visto repentinamente privato delle sue abitudini di vita e dei suoi abituali spazi formativi, ricreativi e sportivi. Come ovviare ora a tutto questo?

Mercoledì 16 novembre ore 18:

“Rinnovabili a Savona?

Come contribuire allo sforzo italiano”

Partecipa ROBERTO CUNEO, Consigliere nazionale di Italia Nostra.

In questo periodo di crisi energetica, ognuno deve dare il suo contributo. Le energie rinnovabili sono il presente e il futuro della produzione elettrica mondiale. Bisogna quindi certo dire no alla burocrazia degli iter autorizzativi, ma è essenziale anche fare scelte meditate. Infatti anche in tema energetico ogni comunità nel nostro paese deve contribuire all’interesse collettivo, non lasciando spazio alla speculazione e al danneggiamento del paesaggio e dell’agricoltura con l’installazione di pannelli in terreni coltivabili. Come possiamo contribuire a Savona?

Martedì 22 novembre ore 18:

incontro con lo scrittore

MARCO BUTICCHI

e presentazione del romanzo

“Il serpente e il faraone”

(Longanesi)

Introduce lo scrittore ROBERTO CENTAZZO

Il libro è un fiume tumultuoso che corre senza sosta dai fasti dei faraoni (dalle sabbie dell’Egitto del faraone eretico Akhenaton) sino agli eventi del Novecento (la scoperta del sepolcro di Tutankhamon, figlio di Akhenaton, dei favolosi tesori che contiene, ma anche dei papiri perduti che “sarebbero stati in grado di stravolgere i fondamenti delle religioni”).

Marco Buticchi è considerato il maestro italiano dell’avventura, uno dei più noti in tutto il mondo. E’ tradotto in 12 lingue, e ha venduto più di un milione e mezzo di copie.

Giovedì 24 novembre ore 18 Sala Rossa del Comune:

incontro con lo scrittore

ANTONIO MANZINI

e presentazione del romanzo

“La mala erba”

(Sellerio)

Introduce RENATA BARBERIS

Samantha a 17 anni, ha raccolto nella vita solo tristezze e non ha un futuro davanti a sé. Lo stesso vale per tutti gli abitanti di Colle San Martino: vite a perdere, individui che trascinano le loro esistenze in solitudine totale. La penna di Manzini raffigura individui e storie di vivido e impietoso realismo in un noir senza delitto, un romanzo di una ragazza sola e insieme il racconto corale di un piccolo paese. Antonio Manzini è attore, regista, sceneggiatore e scrittore. E’ tra gli autori di libri noir più amati del nostro paese, aventi per protagonista il vicequestore di Aosta Rocco Schiavone, soggetto poi utilizzato per serie tv su Rai1. E’ tradotto anche in vari paesi.

Mercoledì 30 novembre ore 18:

incontro con il mandolinista

CARLO AONZO

e presentazione della pubblicazione

“Classical Mandolin solos”

(Hal Leonard)

Introduce ATHOS ENRILE

Questa pubblicazione contiene 20 brani a solo mandolino revisionati ed eseguiti da Aonzo in ordine di difficoltà: dagli esercizi di Giuseppe Branzoli fino a brani da concerto completi che richiedono avanzata tecnica mandolinistica.

Carlo Aonzo, famosissimo mandolinista, ha collaborato con prestigiose istituzioni di tutto il mondo. Concertista, ricercatore, docente, fondatore e Direttore dell’Accademia Internazionale Italiana di Mandolino; vanta un’ampia discografia sia in ambito classico che in diversi altri generi musicali.

Annovera numerose partecipazioni in trasmissioni radiofoniche e televisive nazionali italiane e straniere.