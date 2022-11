Visita del Rettor Maggiore dell’Opera Salesiana a Varazze. Grande successo e tanta emozione per l’evento dello scorso 5 novembre 2022.

Visita del Rettor Maggiore dell’Opera Salesiana a Varazze, i dettagli.

Con l’occasione è stata ufficialmente consegnata la Cittadinanza Onoraria all’Oratorio Don Bosco di Varazze, da oltre 150 anni al servizio della locale comunità.

“Era la festa di San Martino del 1875. Il mondo non lo sapeva, ma in quell’angolo di Torino chiamato Valdocco, cominciava un’impresa straordinaria: dieci giovani salesiani partivano per l’Argentina. Erano i primi missionari salesiani”.

Dal Bollettino Salesiano di ottobre 2022, queste parole, in occasione della visita del Rettor Maggiore dell’Opera Salesiana, don Angel Fernandez Artime, decimo Successore di Don Bosco, all’Oratorio Salesiano di Varazze, avvenuto sabato 5 novembre 2022.

Introduzione non casuale, poiché proprio a Varazze, il Santo della gioventù, ospite del Civico Collegio da Lui fondato, cadde ammalato nel 1871 e vi restò per oltre un mese, durante il quale, di fronte alla suggestiva visione del nostro mare, prese forma il progetto delle Missioni Salesiane nel mondo.

Da allora quel sogno si è realizzato in centinaia di case Salesiane sparse in ogni parte del pianeta, come ha ricordato il Rettor Maggiore nella Sala Consiliare del Comune di Varazze, alla presenza delle Autorità cittadine, accorse per salutare il successore di San Giovanni Bosco con una prorompente e spontanea simpatia.

Infatti, dopo l’arrivo in piazza De Gasperi, dove don Angel Fernandez Artime è stato accolto dagli attuali dirigenti dell’Oratorio, dalla Banda Musicale “Cardinal Cagliero” (missionario salesiano che fece parte di quel primo drappello), dai militi della Croce Rossa, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e dal variegato piccolo, grande mondo della salesianità varazzina, la visita è proseguita in Sala Consigliare con il Sindaco Ing. Luigi Pierfederici, l’Assessore della Regione Liguria Avv. Alessandro Bozzano, il Vescovo di Savona-Noli, Mons. Calogero Marino, il dirigente dell’Oratorio Ivano Perata, il Presidente del Consiglio Comunale Cesare Putignano, gli Assessori Mariangela Calcagno e Laura Manna, i Consiglieri Michela Biggi e Andrea Gandolfo, il Comandante della Polizia Locale, Mauro De Gregori, una rappresentanza delle locali Confraternite ed associazionismo socio-aggregativo e culturale.

I tanti meriti acquisiti dall’Opera Salesiana a Varazze sono stati ricordati dal Sindaco Pierfederici e dall’Assessore Regionale Bozzano (non vanno dimenticate le Suore Boschine dell’Istituto Santa Caterina), mentre il Rettor Maggiore ha illustrato il lavoro fin qui svolto e che, pur con non poche difficoltà, continua con un crescendo di adesioni che portano alla formazione di un sempre maggior numero di giovani, secondo il progetto di Don Bosco per farne “ottimi cittadini e buoni cristiani”.

L’incontro nella Sala Consiliare si è concluso con il diploma della “Cittadinanza Onoraria” all’Oratorio Salesiano, consegnato dal Sindaco al Rettor Maggiore, il quale lo ha passato a Ivano Perata, dirigente dell’Oratorio, ben coadiuvato da un affiatato staff di volontari.

La visita di don Angel Fernandez Artime è poi proseguita nel pomeriggio con: lo svelamento di una targa commemorativa della presenza di San Giovanni Bosco, presso l’Istituto Salesiano, per oltre 50 giorni, tra il 1871 e il 1872, in occasione di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute; con lo spettacolo animato dai ragazzi dell’oratorio “WelcomeBackDonBosco”; un dialogo tra giovani e il Rettor Maggiore.

Infine, alle ore 18:00, nella chiesa di S. Ambrogio, alla presenza delle Autorità cittadine e delle locali confraternite, è stata officiata una S. Messa che ha riunito ancora una volta la grande famiglia salesiana di Varazze, seguita dalla benedizione dal luogo in cui Don Bosco benedì i cittadini di Varazze all’epoca della sua ultima visita.

La visita è stata ripresa e trasmessa da RAI 3 della Liguria e dalla locale emittente Televarazze.