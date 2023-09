Notte con i ricercatori, grande successo per la Sharper night all’Acquario

Grande successo ieri sera per la Sharper night 2023. L’Acquario di Genova ha aperto eccezionalmente le sue porte al pubblico per una serata speciale in compagnia dei suoi ricercatori e delle sue ricercatrici.

I visitatori hanno varcato la soglia dell’Acquario e, lungo il percorso espositivo, hanno incontrato lo staff scientifico che ha raccontato i molteplici progetti e studi nel quale è coinvolto per la difesa degli ambienti acquatici.

“Come possiamo salvare i coralli tropicali? Quali misure si possono mettere in campo per conservare le popolazioni di squali nel Mar Mediterraneo? Quanti sono i cetacei nel nostro mare?”.

Sono solo alcune delle domande alle quali la ricerca sta cercando di dare una risposta e che sono state poste direttamente a coloro che sono impegnati nelle ricerche.

La mission dell’Acquario “avvicinare alla Natura e promuovere la salvaguardia degli ambienti acquatici attraverso attività di educazione, conservazione e ricerca” guida da sempre l’azione e l’impegno del suo staff scientifico.

E la serata di ieri ha rappresentato un’occasione straordinaria per il pubblico di conoscere e approfondire come si svolgono le attività di ricerca su varie tematiche, quali i progetti di conservazione degli squali (LIFE ELIFE) e delle testuggini palustri Emys orbicularis (LIFE PROEMYS URCA), le attività di ricerca in mare aperto sui cetacei (InterMed), l’attività di conservazione e ricerca sui coralli tropicali, il progetto di riproduzione dei cavallucci marini del Mar Piccolo di Taranto, il progetto di studio sulle efire (le giovani meduse) e lo studio sperimentale per il risanamento biologico delle acque e dei sedimenti del Porto Antico di Genova.