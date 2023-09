Portellone camion rumenta si stacca e colpisce pedone: 63enne grave al S. Martino

Un pedone ieri è rimasto ferito in modo grave dopo essere stato colpito da un portellone in ferro di un camion della nettezza urbana che era fermo nei pressi di una ditta meccanica per essere sottoposto a una riparazione.

Si tratta di un 63enne, amministratore di condomini a Riva Trigoso, che è stato soccorso dai sanitari del 118.

L’incidente si è verificato in località villa Ragone a Sestri Levante.

Secondo una prima ricostruzione, il pedone si stava recando in un capannone di sua proprietà quando è stato colpito al capo dal pezzo staccatosi dal camion della spazzatura.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e i medici si sono prodigati per mantenerlo in vita per poterlo trasportare al S. Martini Genova in elicottero. Sulla dinamica dei fatti stanno indagando i carabinieri di Sestri Levante.