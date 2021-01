Notte brava in un appartamento di Sampierdarena, in 16 ad una festa

Notte brava in un appartamento in via San Bartolomeo del Fossato a Sampierdarena dove, in seguito ad una segnalazione nella notte di alcuni residenti, è intervenuta la Polizia.

In un appartamento di via del Fossato era in corso, in piena notte, una festa che violava le normative anti covid, diversi coinquilini ed alcuni abitanti di altri caseggiati, si sono sentiti disturbati e hanno chiamato il numero unico 112.

Già nel pomeriggio era stato notato uno strano andirivieni su per le scale con dei ragazzi che andavano nello stesso appartamento, poi alla sera il baccano e la musica hanno fatto il resto.

Alcune volanti si sono recate sul posto e una volta suonato il campanello gli agenti intervenuti hanno trovato ben sedici persone, tutte giovani sotto i trent’anni di cui quindici sudamericani ed un’italiana.

Per tutti, dopo l’identificazione, una maxi sanzione prevista dalle normative anticovid.