Intorno alle 18.50 è scoppiato un incendio all’interno della guglia principale della cattedrale di Notre Dame di Parigi. Si tratta della guglia costruita interamente in legno di quercia nota all’immaginario collettivo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i pompieri che hanno subito escluso la matrice terroristica dell’incendio, le cui cause sarebbero ravvisabili, a detta degli stessi, nei lavori di ristrutturazione iniziati solo 3 giorni fa.

In meno di un’ora è andata distrutta per sempre la guglia e da poco anche il tetto è crollato. Sono stati repentinamente evacuati i turisti. Il Presidente Macron si sta recando sul posto.

Il Presidente Trump dagli USA esprime il suo cordoglio e suggerisce un massiccio intervento aereo per domare le violente fiamme.

Attualmente sono presenti in loco sei camion dei pompieri per un totale di quattrocento operatori. In molti riferiscono che appena le fiamme hanno iniziato a propagarsi, i presenti hanno rastrellato, per quanto possibile, opere d’arte e reliquie religiose.

Seguono aggiornamenti.

La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per determinare le cause dell’incendio. Mentre il comune di Parigi ha aperto un’unità di crisi presso l’Hotel de Ville.