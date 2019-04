Sestri Levante: la sosta si paga con App easypark e Telepass

Le app easypark e telepass applicate nei parcheggi di Sestri levante sono funzionanti. Queste due applicazioni renderanno più veloce il pagamento della sosta nella città.

Il sistema delle aree di sosta a pagamento attraverso l’affidamento di gestione a Mediaterraneo Servizi, società in house del Comune, ha attivano due nuove modalità per il pagamento della sosta. È infatti attiva dallo scorso giovedì in città, le app EasyPark, mentre l’app TelepassPay entrerà in funzione nei giorni di Pasqua.

Sono due strumenti tecnologicamente al passo con i tempi che miglioreranno e facilitano il pagamento della sosta in città. EasyPark come tutte le applicazioni, si scarica sul proprio cellulare e si attiva al momento della sosta. La geo-localizzazione permette alla app di individuare da sola, in automatico, la zona in cui si trova:

l’utente deve semplicemente confermare la localizzazione, impostare il tempo di sosta previsto e il dovuto monetario verrà addebitato direttamente sul sistema di pagamento prescelto al momento dell’installazione della app (carta di credito, PayPal, ApplePay…).

L’utilizzo di Easypark consente inoltre di pagare solo l’effettivo tempo di sosta: la app, in caso di partenza anticipata rispetto all’orario impostato come termine sosta, farà pagare soltanto il tempo effettivo di parcheggio.

Al contrario, se invece si ha bisogno di allungare la sosta, si potrà farlo modificando l’orario di uscita dal parcheggio direttamente attraverso la app dal luogo in cui ci si trova in quel momento.

Il sistema presenta vantaggi non solo per gli utenti ma anche per il sistema di controlli poiché, attraverso il sistema di mappatura delle targhe, permette di migliorare la fase di accertamento del pagamento della sosta ed eventuale sanzione, rendendo molto più semplice e veloce l’operazione.

Inoltre, tramite un software mirato, è possibile per il gestore avere un quadro in tempo reale della sosta in città.Lo stesso meccanismo è alla base del pagamento tramite l’app TelepassPay, che addebita la sosta direttamente sul conto Telepass dell’automobilista.

Entrambe le applicazioni, una volta scaricate, consentono il pagamento della sosta in tutte le località in cui il sistema è attivo: si tratta di una rete che include 13 Paesi europei e oltre 350 città.

Da questa settimana saranno inoltre in servizio quattro nuovi agenti di Polizia Municipale che, all’interno dei loro compiti, rafforzeranno il controllo della sosta anche nell’ambito delle aree a pagamento. ABov