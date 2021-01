CNA Installazione impianti – Norme CEI, tutte le novità normative e tecnologiche nel webinar del 13 gennaio per le imprese CNA

“Norme CEI: novità, evoluzioni e convenzioni”, è il tema del webinar organizzato per le imprese e gli operatori aderenti a CNA sulle possibilità offerte dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) per l’aggiornamento professionale, nell’ottica di fornire un supporto concreto allo svolgimento del lavoro, in linea con le evoluzioni normative e tecnologiche del settore. L’appuntamento in diretta streaming è fissato per mercoledì 13 gennaio, alle ore 14,30.

In un mondo in continua evoluzione tecnologica, la conoscenza, l’applicazione delle norme e la realizzazione di prodotti a “regola d’arte” rappresentano un requisito fondamentale per operare in sicurezza ed essere comunque competitivi sul mercato: ne parlerà Carmine Battipaglia, presidente nazionale di CNA Installazione e Impianti.

Interverrà quindi Raffaele Greco, ingegnere del CEI, per illustrare la convenzione CEI – CNA, che consente alle imprese associate l’accesso online alle Norme e alle Guide Tecniche CEI a condizioni particolari e più vantaggiose di quelle generalmente applicate, con l’obiettivo di accrescere la cultura normativa di artigiani, professionisti e imprenditori.

Una parte della presentazione sarà dedicata alle motivazioni e agli esempi del Catalogo Guidato CEI. Infine, verranno illustrate delle anticipazioni dedicate al rilascio del MyNorma 2.0, nuova piattaforma professionale per gestire le norme relative al proprio lavoro.

La terza relazione sarà affidata a Giuseppe Bosisio, responsabile Technical Policy and Quality del CEI: offrirà una panoramica sulle principali novità normative a livello impiantistico, che garantiscono agli installatori e ai consumatori le condizioni fondamentali di sicurezza.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria. E’ possibile iscriversi online e fino ad esaurimento dei posti disponibili, compilando la scheda sul sito CEI www.ceinorme.it alla voce Eventi – Seminari e altri Convegni entro il prossimo 12 gennaio. Il pomeriggio del 12 sarà inviato tramite e-mail a tutti gli iscritti il link per partecipare all’incontro.