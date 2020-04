Non è una domenica di Pasqua come tante, ma c’è chi esce col Porsche. Toti: controlli ok

Oggi non è stata una domenica di Pasqua come tante.

Genova quasi deserta nelle piazze e nelle strade e controlli a tappeto, ma c’è chi è uscito di casa lo stesso e a bordo della sua Porsche è andato in giro.

L’immagine è stata scattata oggi in corso Europa all’altezza dello svincolo autostradale di Genova Nervi.

Una Genova deserta come non l’avevate mai vista | Foto Gallery

Non si sa se l’automobilista stesse andando a lavorare col Porsche o se avesse avuto un giustificato motivo per uscire di casa con l’auto di lusso.

In ogni caso, come si vede dalla foto, in quel momento nei pressi dello svincolo del casello dell’A12 non c’erano pattuglie.

“Tutte le Forze dell’ordine – ha dichiarato il governatore ligure Giovanni Toti – stasera hanno comunicato una situazione serena e tranquilla, la macchina dei controlli ha funzionato. I numeri sull’emergenza coronavirus ci incoraggiano. Dobbiamo lottare ancora, ma ce la faremo, con l’impegno di tutti”.