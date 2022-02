Non ce l’ha fatta il porta pizze che si era schiantato in via Rivarolo

Sarebbero ricercate due auto che non si sarebbero fermate a soccorrerlo

Non ce l’ha fatta Michele Dervishaj, il giovane porta pizze che si è schiantato contro un muro sembra per evitare un’auto nella serata di giovedì 17 febbraio in via Rivarolo.

Il 19enne e non ventenne come avevamo scritto, si è spento ieri sera dopo due giorni in coma nel reparto di rianimazione dell’ospedale Policlinico San Martino di Genova.

Il diciannovenne che era giunto anni fa in Italia con la madre, studiava e lavorava per non pesare sulla famiglia.

In questi giorni è caccia alle due auto coinvolte nell’incidente che non si sono fermate al momento dell’incidente.