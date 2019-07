Non c’è Estate senza Tosse

Saranno 12 i titoli che il Teatro della Tosse porterà in giro per l’Italia in estate.

Un viaggio partito da Genova con la seconda edizione de La Tosse d’estate raddoppia, nell’area archeologica dei Giardini Luzzati con due spettacoli Studio sulle notti bianche (26 giugno) e Farsi Silenzio (29 giugno).

A Voltri, nella splendida cornice di Villa Duchessa di Galliera, avranno luogo gli spettacoli itineranti Pinocchio Circus (dal 4 al 13 luglio – domenica e lunedì riposo) e Astolfo sulla luna (14 luglio).

Come da tradizione gli spettacoli saranno ambientati in borghi, piazze, ville, castelli e altri luoghi suggestivi non solo in Liguria ma anche in giro per l’Italia.

Il 17 luglio sarà a Castiglione delle Stiviere (Mantova) con Astolfo sulla Luna, nuova produzione di teatro ragazzi, che racconta la fantastica storia dell’Orlando Furioso attraverso gli occhi di un istrionico Astolfo interpretato da Graziano Sirressi con la regia e la drammaturgia di Emanuele Conte.

Lo stesso giorno a Finale Ligure con Moi, sarà in scena la vita di Camille Claudel, scultrice francese morta dopo trent’anni di internamento in ospedale psichiatrico, interpretata da Lisa Galantini.

Dal 18 al 21 luglio la Tosse si sdoppierà e sarà a Cuneo per la manifestazione Cuneo illuminata con lo spettacolo de Le nove Lune di Emanuele Conte e Amedeo Romeo, con la regia di Emanuele Conte e le canzoni realizzate da Giua. Spettacolo dedicato alla luna nel cinquantesimo anniversario dello sbarco sul satellite più amato, sognato, immaginato e raccontato.

Negli stessi giorni sarà anche al Castello di Noli con Il Rigoletto – una storia maledetta, inserito nel cartellone del Noli musical Festival 2019. Il capolavoro immortale di Giuseppe Verdi letto unendo teatro e musica, facendo incontrare Verdi e Hugo.

Il 27 luglio debutta alla Biennale di Venezia Saul spettacolo coprodotto dalla Tosse insieme a Teatro I e Arca Azzurra. Saul del giovane regista Giovanni Ortoleva, menzione speciale alla Biennale di Venezia 2018, concorso Registi Under 30, debutta ufficialmente nell’ambito del 47° Festival Internazionale del Teatro. Lo spettacolo è una rivisitazione della vicenda dell’Antico testamento con riferimenti alla cultura pop e rock.

L’estate si chiude come tradizione ad Apricale (IM) dal 5 al 17 agosto.

Per festeggiare l’anniversario dei 30 anni di “matrimonio” tra la Tosse e il piccolo borgo medioevale, per le strette vie e le piazze di Apricale arriverà Orfeo rave.

Lo spettacolo firmato Emanuele Conte e Michela Lucenti, che tre anni fa aveva debuttato al Padiglione B della Fiera di Genova in uno spazio di 11.000 metri quadrati, ritorna in una nuova veste, appositamente pensata per una location del tutto particolare come quella di Apricale, mantenendo intatta tutta la sua potenza visiva e drammaturgica.

La stagione estiva è realizzata con il sostegno della Compagnia di San Paolo, del Mibact Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da Regione Liguria.

Il cartellone di Genova:

Dal 4 al 13 luglio 2019 ore 21.15 (domenica e lunedì riposo) al Parco Villa Duchessa di Galliera:

Pinocchio Circus, regia Emanuele Conte – produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse.

Sabato 6 luglio dalle ore 19.00

Visita guidata al Parco di Villa Duchessa. Prima dello spettacolo, scopri la magica bellezza di Villa Duchessa di Galliera, il più grande parco storico della Liguria.

Domenica 7 luglio 2019 ore 19.00

Villa Duchessa di Galliera Teatro di Villa Galliera

Rosaspina una bella addormentata, regia Antonio Tancredi

produzione Teatro del Piccione.

Domenica 14 luglio 2019 ore 19.00, Villa Duchessa di Galliera, Teatro di Villa Galliera:

Astolfo sulla Luna, testo, regia e scene di Emanuele Conte. Produzione Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse

Eli/P