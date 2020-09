Non accetta la fine della relazione e picchia l’ex fidanzata: genovese arrestato

E’ entrato nella sua macchina armato di coltello e l’ha presa a schiaffi e pugni

Ieri notte i poliziotti hanno arrestato un genovese di 36 anni per lesioni aggravate e rapina aggravata.

L’uomo, che non ha accettato la fine della relazione sentimentale con una genovese di 32, ieri mattina l’ha aspettata sotto casa, in Oregina, via Carlo Montanari per poi aggredirla.

Il 36enne, armato di un coltello da cucina, è entrato improvvisamente all’interno della macchina della vittima e, dopo averla minacciata, l’ha colpita con schiaffi e pugni.

A quel punto la donna ha reagito riuscendo, prima a disarmare l’ex fidanzato per poi scappare verso casa, non prima di aver chiamato la Polizia.

Gli agenti intervenuti rapidamente in soccorso della vittima hanno rintracciato il 36enne ancora appostato vicino all’appartamento della donna trovandolo in possesso delle chiavi della macchina e della borsa di proprietà di quest’ultima. Successivamente gli agenti hanno rinvenuto nei pressi della vettura il coltello della lunghezza di 6 cm.

Il 36enne è stato condotto nel carcere di Marassi.