Noi Moderati: Ilaria Cavo e Sandro Biasotti candidati alla Camera

Ilaria Cavo e Sandro Biasotti saranno i candidati nei collegi uninominali della Liguria con “Noi Moderati“, la lista che include il partito di Giovanni Toti, Italia al Centro.

Ilaria Cavo, sarà candidata all’uninominale di Genova Ponente.

“È ufficiale, scrive Ilaria Cavo su Facebook. Correrò per la coalizione di centro destra nel collegio uninominale della Camera dei Deputati di Genova Ponente.

Ringrazio il presidente Toti per avermi offerto questa opportunità che mi onora e l’intera coalizione dei partiti di centro destra per averla condivisa.

Quando mi è stato proposto, ero consapevole di non andare a intestarmi un cosiddetto ‘collegio sicuro’. In termine tecnico lo definiscono ‘contendibile’: proprio per questo mi sono messa a disposizione, come è giusto fare in un gioco di squadra in cui si crede. E da domani la partita elettorale inizia.”… “Correre nel collegio uninominiale di ‘Genova- Ponente’ significherà rappresentare il nostro partito e tutti i partiti della coalizione, da Cornigliano ad Albisola lungo la costa, e poi nell’ entroterra, in Valle Stura, Valle Scrivia, in Valbormida. Con un duplice obiettivo: far sentire la voce dei nostri territori ed esportare a livello nazionale quel ‘sapere fare’”… “La vivrò così: con il sorriso, con impegno e con passione sapendo di poter contare su tanti amici, tanti amministratori e su tutti coloro che credono nel nostro progetto politico. Dalla Liguria all’Italia, un altro passo avanti insieme!”

All’uninominale di Genova Levante sarà invece candidato il senatore Sandro Biasotti.



“Ringrazio il Presidente Toti e gli altri partiti del centro destra – scrive Sandro Biasotti sulla sua pagina Facebook – per avermi candidato alla Camera dei deputati al collegio 3 di Genova centro levante.

Ho avuto grandi soddisfazioni dalla politica, ho avuto l’onore di fare il Governatore della Liguria per 5 anni e poi il parlamentare a Roma prima deputato e poi senatore.

Ho contribuito alla vittoria di Toti e di Bucci e sento che i liguri ed i genovesi per la maggioranza ne sono contenti.

Ora cercherò di vincere il mio collegio per contribuire alla vittoria del centrodestra per poter finalmente governare l’Italia con gli stessi ideali e programmi.”

“La nostra scelta è ricaduta su due nomi di grande spessore – ha commentato Giovanni Toti – ma soprattutto su due professionisti che sapranno rappresentare al meglio il nostro territorio con competenza, passione e spirito di servizio che da sempre ha caratterizzato la loro azione politica e professionale in regione.”