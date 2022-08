Minaccia di dar fuoco all’ex suocero: ritirati 11 fucili e 2 pistole

Nei giorni scorsi personale della Polizia di Stato del Commissariato di Sarzana ha ritirato a scopo cautelare 13 armi da fuoco (11 fucili e due pistole) a seguito di una denuncia per minacce gravi, ingiurie e danneggiamenti.

La denuncia era stata sporta da un uomo di 74 anni della Val di Magra nei confronti dell’ex genero 44enne che, a seguito della separazione, aveva minacciato l’ex moglie ed i suo ex nucleo familiare.

L’episodio più eclatante che aveva spinto l’uomo a rivolgersi agli uomini del Commissariato di PS si Piazza Vittorio Veneto è accaduto a fine luglio quando il giovane, nel riaccompagnare a casa l’ex moglie, minacciava pesantemente il padre dilei e la famiglia.

“Te in particolare ti darò fuoco con la benzina”, inoltre nell’allontanarsi dalla abitazione avrebbe dolosamente danneggiato una serie di vasi di fiori siti nella sua proprietà.

Inoltre, tre giorni prima della presentazione della denuncia, era stato colto all’atto di danneggiare con un oggetto acuminato l’auto della ex coniuge, parcheggiata nella proprietà.

Non era neppure la prima volta che succedevano tali episodi sempre a causa di contrasti dovuti alla gestione e educazione dei figli.

Sulla base di quanto sopra uomini del Commissariato di Sarzana, reputando necessario adottare una linea di massima cautela, non potendo escludere che quanto accaduto potesse reiterarsi o giungere a conseguenze ulteriori, ha proceduto al ritiro cautelare delle armi da fuoco ex art. 39 TULPS in possesso del giovane (detenute regolarmente presso l’abitazione di suo padre) essendo l’autore delle minacce residente all’interno della medesima abitazione e potendo quindi entrarne arbitrariamente in possesso.