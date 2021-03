No-vax e vaccino anti Covid, in Liguria lo hanno rifiutato il 15% dei sanitari

“Intorno al 15% del personale sanitario in Liguria ha rifiutato il vaccino anti Covid. Non sono pochi, se si pensa che lavorano a contatto con pazienti fragili”.

Lo ha dichiarato stamane il governatore Giovanni Toti intervistato a Radio Capital.

Nella nostra regione, quindi, la grande maggioranza di medici, infermieri, oss e personale sanitario ha acconsentito alla vaccinazione, che per loro si è iniziata il 27 dicembre scorso.

“O uno se fa certi ruoli è obbligato a vaccinarsi per proteggere gli altri che vengono in contatto con lui – ha aggiunto Toti – oppure ci sia la possibilità di non utilizzarli in determinati ruoli senza che questo faccia scattare una discriminazione sul posto di lavoro”.

