Covid, Capriata e Bassetti vaccinati: stiamo bene. Il prof: mi sento più forte

“Non ho avuto nessuna reazione allergica. Sto bene, nessuna difficolta’. Spero di essere servita a stimolare le persone a vaccinarsi”.

Lo ha dichiarato poco prima delle 12 di oggi Gloria Capriata, infermiera 48enne del San Martino di Genova, prima ligure ad aver ricevuto stamane il vaccino anti Covid-19.

“Ci tengo a dire – ha aggiunto Capriata – sia al personale sanitario sia alla popolazione ligure: non abbiate timore, andate sereni senza nessuna remora. Spero che, vedendomi, qualche indeciso abbia trovato il conforto necessario per andare avanti. Vaccinatevi”.

“Ho appena finito la vaccinazione per il Covid. Mi sento più forte” ha aggiunto il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino Matteo Bassetti.

“Si è iniziata un nuova era – ha sottolineato il prof.Bassetti – speriamo sia l’era del post Covid. È cominciata la nostra controffensiva contro il virus. Il vaccino è un atto d’amore per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo”.