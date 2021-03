Obbligo vaccini per i sanitari e legge regionale, Toti ammette: serve atto Parlamento

“La possibile introduzione di un obbligo vaccinale per il personale sanitario la escludono tutti i costituzionalisti, ma una cosa è stata fatta in Regione Puglia che la Liguria sta analizzando: la possibilità di utilizzare in ruoli diversi da quelli che hanno i sanitari che non si vaccinano”.

Lo ha dichiarato oggi il governatore ligure Giovanni Toti intervistato durante la trasmissione televisiva “Mattino 5”.

“Altrimenti – ha aggiunto Toti – solo il Governo centrale può intervenire. E spero che intervenga. Ho parlato con tutti. Con il premier Mario Draghi che mi ha chiamato per sapere come andava la situazione, con il ministro della Salute Roberto Speranza e altri. Serve un atto del Parlamento, si può fare in poche ore”.

