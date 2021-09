No Green pass | 10° presidio e manifestazione, gli altri appuntamenti

Per la decima volta di fila diversi comitati quali “No Green pass adesso basta”, “No green pass vinciamo insieme”, “Io apro” e “Basta dittatura”, tutti con il comune denominatore di essere contro il Green pass e soprattutto contro il “Super Green pass” che sarà attivo dal 15 ottobre, hanno organizzato dei presidi con manifestazioni in tutta Italia a partire dalle 16.

A Genova oltre a tali organizzazioni a creare presidio e manifestazione ci sono i gruppi di “Libera piazza Genova” e “Università di Genova Studenti contro il Green pass”.

Proprio a Genova il tutto partirà con una lezione all’aperto contro la discriminazione nelle università in piazza De Ferrari, sabato 25, dalle ore 15.00 alle 17.30 con l’intervento dei professori dell’Università ed altri relatori.

Parleranno La Professoressa Rosa Ronzitti: “Tucidide e la peste”; la Professoressa Stefania Consigliere: “Antropologia medica: un’idea di salute” e il Dottor Valerio Gennaro: “Il sonno dell’epidemiologia genera pandemie”.

Poi, alle 17.30, la partenza del corteo.

Lunedì 27 settembre ci sarà un nuovo presidio davanti al Tribunale in piazza Portoria a partire dalle 10.30.

Martedì 28, dalle 10.30, presidio degli studenti e dei professori davanti alla sede dell’università in via Balbi.

Alla Spezia il presidio partirà alle 16 in piazza Europa; a Sanremo in piazza Colombo; ad Imperia in piazza San Giovanni; a Savona in piazza Sisto IV.

Si fanno sempre più insistenti voci di un possibile blocco dei camionisti a partire da lunedì 27 settembre.