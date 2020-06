No alla pista ciclabile di corso Italia: su fb monta la protesta. Tutto bloccato e zero bici

Ogni giorno tutto bloccato e quasi zero bici. Caos traffico e situazione invivibile. Molto peggio di prima.

Genovesi contro la “corazzata Potëmkin” della giunta Bucci.

La protesta monta sui social network giorno dopo giorno.

Tra gli altri, c’é il nuovo gruppo su fb intitolato “No alla pista ciclabile di corso Italia”.

Gli utenti documentano quotidianamente con foto e video la pericolosità della nuova pista ciclabile, la mancanza di ciclisti tra le strisce gialle di corso Italia, ma anche i sorpassi di auto e moto condotte dagli indisciplinati, nonché le uscite dai posteggi e le fermate che i bus devono fare sulla carreggiata a destra.

“Oggi in corso Italia sono passati 27 bici e 874 veicoli a motore. Ciclovia grande idea” ha commentato stamane con una foto uno degli utenti.

Soprattutto, sono stati documentati gli ingorghi e il traffico caotico che i genovesi quotidianamente sono costretti a vivere nell’importante arteria di collegamento tra il centro città e il levante.

Alcuni dei moltissimi delusi dall’iniziativa della giunta Bucci non si sono dichiarati sfavorevoli all’idea in sé, ma hanno indicato il larghissimo marciapiede di corso Italia come una possibile alternativa per tracciare una nuova pista ciclabile.