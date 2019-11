Nina Menegatto è la nuova Principessa del Principato di Seborga

Il Principato di Seborga ha una nuova principessa: Nina Menegatto.

Nina Menegatto è stata eletta con le votazioni popolari che si sono svolte oggi conseguentemente all’abdicazione del Principe Marcello I.

Nina Menegatto ha sconfitto la sfidante Laura Di Bisceglie, cittadina di Seborga e figlia del Principe Giorgio I, con una votazione di 122 (63,87%) a 69 (36,13%).

Alle urne si sono recati 195 Seborghini, con un’affluenza del 78,95%; 1 scheda bianca, 3 quelle nulle.

Contestualmente all’elezione di Nina Menegatto, che rimarrà in carica per 7 anni, sono stati eletti anche i quattro Consiglieri della Corona di fiducia da quest’ultima indicati: Mauro Carassale, Sabina Tomassoni, Giovanni Fiore e Luca Pagani.

Secondo quanto disposto dal Decreto 13-07-19, con l’elezione della nuova Principessa di Seborga, il Principe Marcello è definitivamente cessato dalla sua carica ed ha assunto il titolo di Principe Emerito di Seborga.

Si conclude così un processo elettorale impegnativo che era iniziato il 13 luglio scorso, con l’indizione formale delle elezioni.

Nina Menegatto è nata a Kempten in Germania il 6 novembre 1978.

Ha frequentato l’Institut Monte Rosa a Montreux, in Svizzera, e in seguito ha conseguito un MBA in marketing presso l’International University of Monaco, nel Principato di Monaco. Di madrelingua tedesca, parla perfettamente anche l’italiano, l’inglese e il francese.

Amministratrice di una società edile, da oltre 15 anni è molto attiva e coinvolta nella vita di Seborga e nelle sue attività. Sostenitrice del Principato, dal 2010 al 2019 è stata eletta per due volte Consigliere della Corona del Principato di Seborga, e in entrambi i casi è stata incaricata della gestione degli Affari Esteri.

In questa veste si è attivata in prima persona per promuovere la realtà del Principato di Seborga all’estero dal punto di vista turistico, storico e commerciale.

La Principessa Nina si insedierà presto con una cerimonia ufficiale.