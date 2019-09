New York chiama Genova: progetti di rigenerazione urbana

Genova e New York scoprono di avere qualcosa in comune:

la strategia di lavorare con le comunità sul territorio per attuare progetti di rigenerazione urbana e sociale.

La scoperta è frutto delle relazioni internazionali che Legacoop Liguria ha sviluppato in questi mesi e che ha portato in questi giorni ad ospitare Rafael Espinal Jr: consigliere comunale della Città di New York, promotore del recente New Green Deal e responsabile del progetto di Rigenerazione Urbana che alcuni hanno definito il piano più completo della città di New York nei quartieri di East New York, Cypress Hills, and Ocean Hill con oltre 250 milioni di dollari per affrontare la disoccupazione, le infrastrutture fatiscenti e ottenere alloggi a prezzi accessibili.

Sabato 21 presso i Giardini Luzzati – vero e proprio esempio di rigenerazione urbana messo a punto da una comunità e con i valori tradizionali del mondo cooperativo – l’iniziativa “New York chiama Genova” con la presentazione di alcune delle principali esperienze di cooperative di comunità nei diversi settori economici: dal turismo alla co-economy, alla rigenerazione urbana. Quasi sempre realizzate da giovani.

Appuntamento a partire dalle ore 10.