New Racing for Genova vola con Aragno al “Città di Torino”

Al Rally 1000 Miglia successo di classe per Canepa – Lecca

Ancora una grandissima prestazione per Francesco Aragno. Al Rally “Città di Torino”, dove ha corso con la sua Renault Clio S1600 ed in coppia con Walter Terribile, il portacolori della New Racing for Genova ha conquistato la decima posiziona assoluta finale oltre al primato di classe e tra le vetture a 2 Ruote motrici, migliorando ulteriormente, con una gara tutta sostanza, il precedente risultato ottenuto al Rally del Friuli Venezia Giulia. La gara torinese non ha detto bene ai savonesi Lorenzo Bianchin – Enrico Bogliaccino, fermi per noie al motore della loro Fiat Cinquecento Sporting di Gruppo Racing Start, ed al chiavarese Maurizio Zaccaron che, con Pamela Mirani, si è fermato alla fine della penultima prova speciale per problemi alla testata della sua Renault Clio Williams di Gruppo Racing Start Plus. Buon gioco, invece, nel “Città di Torino” Storico per Sandro Rossi e Bruno Franco Stefano (Renault R5 Gt turbo), giunti ottavi assoluti, primi di classe e terzi di raggruppamento.

Rally “1000 Miglia” – Soddisfazioni per la New Racing for Genova anche dalla gara regionale bresciana dove Mattia Canepa e Giorgia Lecca, con la loro Citroën C2 VTS hanno vinto la classe Racing Start 1600 e sono giunti terzi di Gruppo dopo una gara bella e ben gestita. Poca sorte, invece, per i veloci fidanzati Nicolò Franca e Alessia Beroldo, la cui Peugeot 106 di classe A5 non è uscita dalla quarta prova speciale per problemi alla pompa della benzina.

Slalom “Garessio – San Bernardo” – Domenica prossima, tra i “birilli” della gara cuneese, a difendere i colori della New Racing for Genova ci saranno Roberto Risso (Sport Prototipo L.R. 001 Suzuki), il savonese Massimiliano Parodi (Renault R5 Gt Turbo) ed una new entry del sodalizio genovese, Alexander Ponzellini, ex campione di cronoscalate in moto, che debutterà tra le quattro ruote al volante della sua Honda Civic.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.