New Racing for Genova sfiora l’en plein al Rally Città di Modena

Prestazioni da incorniciare per Francesco Aragno e Mattia Canepa

En plein sfiorato per poco, al 41° Rally Città di Modena, finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia 2021, per la scuderia New Racing for Genova che ha portato al traguardo finale di Maranello due dei tre suoi equipaggi partecipanti. Unici ritirati, Walter Morando e Michele Cademartori, con la Citroën C2 RS Plus, vittime di una lieve ma irrimediabile uscita di strada quando, nella nebbia, se la stavano giocando alla grande.

A Maranello si è scritta l’ennesima bella pagina della stagione 2021 del savonese Francesco Aragno che, in coppia con Andrea Segir e al volante della Renault Clio S1600, ha messo a segno una prestazione di grande spessore, conquistando la 13^ piazza assoluta finale ed i successi di Classe e tra le 2 Ruote motrici, piazzamenti che l’hanno portato a centrare l’obbiettivo di partenza, ossia la conquista del Trofeo Michelin.

Da Maranello è arrivata una nuova conferma per il giovane Mattia Canepa che, in gara con Giorgia Lecca e la Citroën C2 RS, ha combattuto sino all’ultima prova speciale, al termine della quale ha regolato di 5 decimi il suo avversario e ha conquistato la Classe d’appartenenza.

Giro dei Monti Savonesi Storico – Due Renault 5 Gt Turbo della New Racing for Genova saranno in gara, sabato e domenica, ad Albenga, nella terza edizione dell’atteso rally storico. Sono quelle di Sandro Rossi – Bruno Franco Stefano e di Parodi – Parodi, anche loro savonesi.

Liburna Terra – Sabato e domenica, nella sfida “tricolore” sugli sterrati intorno a Volterra, ci sarà anche una vettura della New Racing for Genova. Si tratta della Citroën Saxo di Classe N2 che sarà portata in gara da Angelo Ferrari e Luca Pierani.

Chiavari – Leivi – Domenica scorsa sei piloti della New Racing for Genova hanno preso parte al recupero dello slalom genovese. Roberto Risso (Prototipo LR 01) è giunto settimo assoluto, Alexander Ponzellini (Honda Civic TypeR) si è aggiudicato Gruppo RSP e Classe, Carlo Gandolfo (Renault Clio Williams) ha chiuso ventesimo e secondo di Classe, Massimo Garbarino (Peugeot 306 S16) ha conquistato la quarta piazza di Classe mentre Luca Torrisi (Fiat Panda) e Paolo Ratto (Peugeot 106 Rally) hanno occupato, rispettivamente, il secondo ed il terzo posto in Classe A1400.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.