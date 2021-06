New Racing for Genova: luci ed ombre al Rally della Lanterna

Quattro successi di classe e sette equipaggi ritirati su diciotto iscritti

Luci ed ombre per la scuderia New Racing for Genova al 37° Rally della Lanterna – 5° Rally Val d’Aveto, a cui ha partecipato in forze con ben 18 equipaggi, 11 dei quali sono giunti al traguardo finale.

Il sodalizio diretto da Raffaele Caliro torna da Santo Stefano d’Aveto con quattro vittorie di classe: le hanno conquistate, rispettivamente, il vice presidente Luca Formentera con Mirella Siri (Fiat Seicento Sporting) nella A0, gli accorti Christian Morelli e Federico Capilli (Renault Clio RS Line) nella R1, il veloce Mattia Canepa con Giorgia Lecca e la Citroën C2 VTS nella RS 1.6 e l’analoga vettura, ma di classe RS 1.6 Plus, dei coriacei Walter Morando e Michele Cademartori.

“Gara di casa” amara per la presidente Laura Bottini, alle note del compagno Michele Guastavino sulla Vw Polo R5: hanno chiuso settimi assoluti e di classe vanificando un possibile terzo posto finale con una lieve uscita di strada nella sesta prova speciale. Contento e divertito, alla fine, l’altro santostefanese, il consigliere economo Luigi Guardincerri, con Luigi Parodi, che ha portato la sua Skoda Fabia R5 all’undicesimo posto di classe.

Buone indicazioni sono giunte dai fidanzati Nicolò Franca – Alessia Beroldo, secondi con la loro 106 in classe A5, la stessa che ha visto Luca Beninati – Enrico Figari (Fiat Panda) chiudere al quarto posto. Nella N3, positivi rientri per Carlo Gandolfo – Veronica Lertora (Clio Williams) e Gian Luca Incontrera – Carola De Santis (Clio Rs), rispettivamente settimi ed ottavi di classe. Tanti rimpianti, invece, in classe N2 dove Davide Melioli – Stefano Tiraboschi (Peugeot 106) hanno chiuso al quinto posto, a seguito di una foratura in prova speciale, dopo una gara che inizialmente li ha visti in lizza per il primato.

Non hanno conosciuto la gioia del traguardo finale Alberto Biggi – Marco Nari (Skoda Fabia R5), vittime di una lieve toccata quando erano nel vivo della “top ten” assoluta, Manuel Sartori – Simona Camera (Renault Clio RS), per una toccata conseguente ad un problema ai freni, la Peugeot 306 S16 di Massimo Garbarino – Fabrizio Ponti, per un inizio di incendio, le Peugeot 106 di Andrea Peirano – Nicole Arata e di Luca Fontana – Stefano Casagrande, entrambe per la rottura di un semiasse, quella di Enrico Pagano – Giorgio Antichi, che nell’ultima ps hanno toccato nel tentativo di recuperare la terza posizione in classe N2, e la Suzuki Swift di Ernesto Franca – Marco Ferretti, per una toccata rimediata nello shakedown.

Dal Rally della Lanterna al “Lana Storico”, a Biella, dove il savonese Sandro Rossi, in gara con la sua Renault R5 Gt Turbo ed in coppia con Christian Trivellato, ha optato per il ritiro dopo la quarta prova speciale, quando occupava la trentottesima posizione assoluta, a fronte dell’alta temperatura.