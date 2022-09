New Racing for Genova al Trofeo delle Merende ed allo Slalom di Bolca

Il Trofeo delle Merende, in programma sabato e domenica a Santo Stefano Belbo (CN), e lo Slalom Città di Bolca, previsto sempre domenica a Verona, sono i due prossimi impegni che attendono la scuderia New Racing for Genova.

Trofeo delle Merende – Il rally piemontese, che dal 2010 abbina la solidarietà all’agonismo, con l’appoggio all’iniziativa “Io vinco nella ricerca” dedicata a promuove gli studi di una cura per la fibrosi cistica, vedrà al via due equipaggi della New Racing for Genova. Si tratta di Efrem Danna e Laura Cattaneo, in lizza con la Peugeot 208 nell’impegnativa Classe Rally4, e di Luca Basso e Deborah Casazza (Renault Clio Rs), chiamati a recitare un ruolo da protagonisti nell’affollata Classe N3.

Slalom Città di Bolca – Due i piloti del sodalizio genovese che domenica affronteranno i “birilli” della gara veneta, valida per la Coppa di 1^ Zona e per il Trofeo Nord 2022. Il primo è Damiano Furnari, che sarà al via con la BRC Evo 02 Suzuki e con l’obbiettivo di conquistare la Coppa di 1^ Zona 1 tra i conduttori di Gruppo E2SC; l’altro è il lodigiano Giuseppe Lobaccaro, che porterà in gara una Proto 126 motorizzata Kawasaki 1000 con l’intento di proseguire l’esperienza al volante di questo mezzo.

