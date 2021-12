New Racing for Genova al Rally di Castiglione Torinese

Sarà al via con Maurizio Zaccaron, Andrea Peirano e Massimo Garbarino

E’ ancora intensa la stagione agonistica della New Racing for Genova che sabato e domenica prossimi sarà impegnata al 5° Rally di Castiglione Torinese. La gara piemontese – 150,46 km di percorso totale di cui 57 relativi alle prove speciali, tre passaggi sui tratti di Rivalba e Cordova – vedrà al via ben tre equipaggi del sodalizio diretto da Raffaele Caliro. Particolare curioso: tutti e tre i piloti in lizza sono di origine chiavarese, nel Levante ligure.

Grande attesa, dopo il ritiro alla Ronde Valli Imperiesi, per Maurizio Zaccaron, pronto al riscatto in coppia con Laura Bottini, Presidente della scuderia New Racing for Genova, ed al volante della Peugeot 208 di Classe R2B. Stesso proposito per Andrea Peirano e Nicola Arata, anche loro usciti anzitempo dal rally imperiese: al via con la fida Peugeot 106 di Classe A5, cercheranno una prestazione di sostanza con cui misurarsi con i veloci rivali piemontesi. Cerca conferme, invece, dopo la bella prestazione ad Imperia, Massimo Garbarino, che sarà della partita con l’imperiese Chiara Staltari e con la sua Peugeot 306 di Classe N3.

La Grande Corsa – La settima edizione del rally storico non ha detto bene all’equipaggio portacolori della scuderia New Racing for Genova formato dal savonese Sandro Rossi e da Bruno Franco Stefano (Renault R5 Gt Turbo). La coppia è stata infatti costretta al ritiro per una toccata nel corso delle battute iniziali della gara.

Tutte le notizie sull’attività della scuderia sul sito del sodalizio all’indirizzo https://www.newracingforgenova.it.