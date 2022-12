New Racing for Genova al Pavia Rally Circuit

A Castelletto di Branduzzo con Bellinzoni – Grossi e Russo – Ventoso

Ad oltre otto mesi di distanza la New Racing for Genova torna a cimentarsi sull’impianto permanente del moto-autodromo di Castelletto di Branduzzo. La scuderia cara alla Presidente Laura Bottini parteciperà, infatti, sabato e domenica alla 2^ edizione del Pavia Rally Circuit con due vetture, una Suzuki Swift, che sarà portata in gara da Marco Russo – Nicolò Ventoso, ed una Peugeot 208 Rally4 con cui si cimenteranno Valeriano Bellinzoni – Samanta Grossi.

Tanta curiosità attorno alle partecipazioni di questi due equipaggi. Marco Russo, al debutto assoluto al volante, per l’occasione scambia il sedile con Nicolò Ventoso, a cui sovente ha letto le note. Il piacentino Valeriano Bellinzoni, al debutto con i colori della New Racing for Genova e novizio dei rally, cercherà di sfruttare per l’occasione tutta la sua esperienza di kartista, coadiuvato da Samanta Grossi, trenta rally all’attivo ma debuttante nelle gare in circuito.

Tutte le news sull’attività del sodalizio sul sito https://www.newracingforgenova.it.