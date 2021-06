Nervi, si ricomincia a sognare, Sogno di una notte di mezza estate

Tra fiori odorosi, fruscii del mare, un “sogno” inaugura il Nervi Music Ballet Festival 2021. Martedì 29 giugno 2021, alle ore 21.15 il palcoscenico del Teatro ai Parchi di Nervi ospita Sogno di una notte di mezza estate, nuova produzione semiscenica della Fondazione Teatro Carlo Felice per il Nervi Music Ballet Festival 2021, realizzata in collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova.

Roland Böer dirige l’Orchestra e del Coro del Teatro Carlo Felice, preparato da Francesco Aliberti, con la partecipazione dell’attrice Caterina Murino, voce recitante, e le voci soliste di Giorgia Rotolo, soprano e Carlotta Vichi, mezzosoprano. La regia è firmata da Allex Aguilera da un’idea di Davide Livermore. .

Le musiche di scena, scritte da Mendelssohn in occasione della rappresentazione al Palazzo di Potsdam, nel 1843 della celebre commedia shakespeariana, A midsummer night’s dream, al cospetto di Federico Guglielmo IV di Prussia, sono un capolavoro della maturità del compositore, che include l’Ouverture da concerto Ein Sommernachtstraum op.21, scritta nella spensierata estate del 1826 da un Mendelssohn soltanto diciasettenne. La composizione si snoda in tredici brani attorno ai quali si dipanano tre “melodramen”, melologhi recitati che guidano gli spettatori attraverso l’intricata vicenda d’ispirazione fiabesca. La musica dispiega temi e motivi finemente intrecciati un tessuto musicale raffinato e sorprendente.

«Il Nervi Music Ballet Festival quest’anno ha un valore in più rispetto alle edizioni degli scorsi anni, quello della ripartenza e della rinascita di un settore che è stato messo a dura prova dalla pandemia” commenta il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Mi congratulo con tutte le realtà culturali che, con fatica e grande lavoro di squadra, hanno collaborato per realizzare questo evento in tutta sicurezza, sia del pubblico che degli artisti che, per oltre un mese, si alterneranno sul palco”.

Il Nervi Music Ballet Festival 2021, oltre che confermarsi una manifestazione di livello internazionale, è un ulteriore e fondamentale passo avanti per il ritorno alla normalità di Genova e della Liguria.

Il programma della kermesse è degno della ricchissima tradizione musicale e culturale della nostra regione: tornare ad ospitare artisti affermati e talenti emergenti nella suggestiva cornice dei Parchi di Nervi.

Nuova produzione della Fondazione Teatro Carlo Felice

per il Nervi Music Ballet Festival 2021

In collaborazione con Teatro Nazionale di Genova

PRIMA ASSOLUTA

