Presentato oggi alla Sala di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova il Nervi Music Ballet Festival che entra in scena domenica 26 giugno 2022. Per fortuna quest’anno il Festival dà il giusto spazio alla danza ripercorrendo la tradizione iniziata nel lontano 1955 dal suo creatore, Mario Porcile.

16 gli appuntamenti distribuiti sull’arco di un mese, con spettacoli in prima e in unica data italiana, questo grazie al Comune di Genova con il patrocinio della Regione Liguria e di Rai Liguria, in collaborazione con il Ministero Italiano della Cultura.

Il grande festival che quest’anno rivedrà la platea di 2000 posti al completo è realizzato dalla Fondazione Teatro Carlo Felice grazie al supporto del main partner Iren, dell’official sponsor e food partner Esselunga, del premium sponsor Banca Passadore, technical partner AMT.

“Abbia fatto molto insieme al Carlo Felice perchè il festival tornasse a Nervi – ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – I parchi erano rimasti in ombra da anni e noi abbiamo finanziato il Comune per il loro restyling che ha reso possibile il ritorno di questa manifestazione, oltre a Euroflora”.

Barbara Grosso, assessore alle Politiche culturali del Comune di Genova, ha invece evidenziato quello che ci sta dietro un’organizzazione di questo tipo: ”C’è tanto lavoro dietro questo Festival. Questa edizione torna alla normalità con l’utilizzo dei 2000 posti disponibili e, soprattutto, c’è un ritorno alla danza con grandi nomi e tante prime assolute. In più, oltre al cartellone ufficiale, ci potrebbero essere altri inserimenti spettacolari, che comunicheremo più in là”.

Anche Ilaria Cavo, assessore alle Politiche culturali della Regione Liguria, ha messo l’accento sul protagonismo della danza in questa nuova edizione e non solo: ”Il balletto è il protagonista di questo Festival.

Tante le collaborazioni fra le varie istituzioni, anche locali, come ad esempio quella con il Teatro Sociale di Camogli che porterà la commedia di Niccolò Bacigalupo I Maneggi per maritare una figlia con protagonista Tullio Solenghi” spettacolo che ha riscosso grande successo al suo debutto recente.

Ma veniamo al programma. Il festival si inaugura appunto il 26 giugno con il Gala dello Youth America Grand Prix Stars of Today meet the Stars of Tomorrow, che ritorna a Nervi dopo il successo riscosso la scorsa estate 2021 in occasione dalla sua prima edizione italiana.

Le più talentuose promesse del balletto internazionale condivideranno il palcoscenico con alcuni dei ballerini più noti di tutto il mondo: da Jacopo Tissi a Polina Semionova , per fare due nomi.

Domenica 3 luglio, è in programma Giselle che sarà interpretato dal Balletto nazionale ucraino, che nasce dall’incontro delle compagnie e dei solisti dei prestigiosi Corpi di ballo dei Teatri dell’Opera e Balletto di Kiev, Kharkiv, Lviv e Odessa.

Importante azione politica in questo particolare momento storico. Venerdì 8 luglio, torna a Nervi dopo il lontano 1982 la Compañía Antonio Gades che farà rivivere in scena il mito di Carmen nell’iconico spettacolo di Antonio Gades e Carlos Saura. Il programma è presentato a Nervi in unica data italiana. Per la prima volta in Italia e in data unica a Nervi, giovedì 14 luglio 2022, Cuba Vibra!, il travolgente spettacolo della compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba che rivela lo «spirito di Cuba» in un’inedita sintesi delle tradizioni di danza e balletto.

Importantissimo l’appuntamento martedì 19 luglio con il Béjart Ballet Lausanne che torna al festival dopo la sua ultima apparizione nel 2004, quando fu proprio Bejart ad essere direttore artistico dell’ultima edizione del Festival. La compagnia si esibirà in un dittico firmato rispettivamente da Maurice Béjart (con Béjart fête Maurice e con il leggendario Boléro) e da Gil Roman, attuale direttore della Compagnia (con t ’M et variations…). Il programma è presentato in esclusiva italiana a Nervi.

Sabato 23 luglio torna Eleonora Abbagnato, protagonista con la giovane figlia della suite Giulietta, un inedito ritratto coreografico del personaggio shakespeariano su creazioni di Sasha Riva e Simone Repele, Uwe Scholz (riprese da Giovanni di Palma). A chiudere gli appuntamenti con la danza mercoledì 27 luglio sarà il gala Roberto Bolle and Friends che approda per la prima volta a Nervi in un’edizione speciale realizzata da Artedanza srl in collaborazione con il Teatro Carlo Felice.

E proprio a rappresentare Bolle in conferenza stampa è Roberto Giovanardi, anche lui come Bolle tra i membri del MiC, nuovo tavolo al ministero della Cultura.

“Triste sorte quella della danza in Italia. Gli ultimi 20-30 anni sono stati una tragedia per questa forma d’arte – afferma il direttore di Ater – Eppure le scuole di danza crescono continuamente, ma sono lasciate a sè stesse, oltre che si devono iscrivere al Coni (paradossale!). Il tavolo permanente della danza di cui fanno parte anche Roberto Bolle ed Eleonora Abbagnato è nato per presentare ogni problematica di questo settore. Non è una situazione idilliaca, certo, ma noi cercheremo di cambiarla. Il tavolo è pieno di propositi che cominciano con Nervi.” Vedremo, intanto godiamoci un mese pieno di balletti in una spettacolare cornice naturalistica. Francesca Camponero

Il programma completo del festival sul Sito ufficiale: nervimusicballetfestival.it

