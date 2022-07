Nervi, ai parchi rivive la comicità de “I maneggi”

La commedia “I maneggi per maritare una figlia” approda domenica sera 10 luglio ai parchi di Nervi in qualità di compagnia ospite. Lo spettacolo rappresenta un bella prova di maturità artistica da parte di Tullio Solenghi ed Elisabetta Pozzi, affiancati da una compagnia di giovani attori, che duettano nel cavallo di battaglia di Govi con una assoluta fedeltà all’originale. Il testo, scritto da Nicolò Bacigalupo nel 1874, che ebbe un successo clamoroso dalla fine degli anni cinquanta grazie alla magistrale interpretazione di Gilberto e Rina Govi, è significativo non solo come obelisco della comicità senza tempo ma anche perchè rappresenta uno spaccato molto vicino alla realtà di quelli che erano gli ambienti familiari piccoloborghesi, la socialità tra parenti ed amici, nonchè, purtroppo, l’educazione formale ed ipocrita verso l’agognato obiettivo matrimoniale impartita alle ragazze di qualche decennio fa.

Solenghi, che è anche regista dello spettacolo, ha dichiarato che si lascerà “docilmente calare nei panni e nella mimica di Gilberto Govi assimilandone ogni frammento, ogni sillaba, ogni atomo.” Un atto d’amore e di stima nei confronti del grande attore genovese, un dono al pubblico di oggi, che per la prima volta, a teatro, potrà provare un’emozione ed assaporare una comicità simili a quella degli spettatori che ebbero la fortuna di applaudire Govi dal vivo. ELISA PRATO

I maneggi per maritare una figlia

Commedia in due atti di Niccolò Bacigalupo

Tullio Solenghi Steva

Elisabetta Pozzi Giggia

Stefania Pepe Cumba

Laura Repetto Matilde

Isabella Loi Carlotta

Federico Pasquali Cesare

Pier Luigi Pasino Pippo

Riccardo Livermore Riccardo

Roberto Alinghieri Venanzio

Regia Tullio Solenghi

Scene e costumi Davide Livermore

Trucco e parrucco Bruna Calvaresi

Regista assistente Roberto Alinghieri

Scenografa e costumista assistente Anna Varaldo

Coproduzione

Teatro Sociale di Camogli

Teatro Nazionale di Genova

Centro Teatrale Bresciano