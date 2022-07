Nervi, ai parchi Cuba vibra!

Cuba canta, danza, vive. In prima assoluta in Italia e unica data italiana al Nervi Music Ballet Festival 2022 giovedì 14 luglio 2022, la compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba presenta Cuba Vibra! un allestimento suggestivo, colorato e dinamico, un viaggio attraverso Cuba, le sue radici, le sue danze e la sua musica di cui sono protagonisti, con movenze precise e ineffabili cadenze, i generi della bulerías, seguidilla, chachachá, mambo, rumba, conga, bolero, feeling, tutti i ritmi che colmano l’animo di gioia.

Con oltre 40 tournée in 5 continenti, oltre 20 nazioni, oltre 200 città, dal Canada alla Nuova Zelanda, dalla Cina al Perù, la Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) è diventata una delle più prestigiose compagnie nel mondo della danza internazionale. La compagnia Lizt Alfonso Dance Cuba è un’espressione dello spirito genuino di Cuba, un originale combinato dei generi del Flamenco, del balletto classico e contemporaneo con ritmi spagnoli e afro-cubani. Questa particolare specializzazione, che la critica ha riconosciuto quale “unica e differente”, si manifesta musicalmente nella performance di un gruppo cubano di 8 elementi oltre a un ensemble di 17 danzatori, che fondono il balletto e le danze latine assieme al mistero, alla passione, al ritmo e alla musica di Cuba.

La LADC è stato il primo gruppo cubano ad esibirsi a Broadway al rinomato New Victory Theater e da allora si esibisce negli Stati Uniti, in Canada, Spagna, Francia, Germania, Nuova Zelanda, Egitto, Qatar, Sud Africa, Bahrain, Cina, Olanda, Belgio, Messico, Colombia. La compagnia è stata premiata con il Distinction for National Culture of Cuba; Dora First Prize of the Canadian performing arts nella categoria Best Choreography, nel 2008; con il primo premio per la Coreografia dello National Union of Writers and Artists of Cuba (UNEAC / 2006 and 2008) e il Premio della Fondazione degli Cuban Artists of New York, 2001.

Regista, coreografa, docente, Ambasciatrice di buona volontà dell’UNICEF, eletta dalla BBC tra le 100 donne più influenti del 2018 e Ambasciatrice del Fondo per le arti cubane, imprenditrice, perseverante e carismatica, Lizt Alfonso aveva un sogno chiaro fin da piccola: fondare la propria compagnia di danza e portarla in tutto il mondo. Quel sogno è diventato realtà quando, nel 1991, all’età di 23 anni, ha fondato la Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC), compagnia residente al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, che è diventata una delle più apprezzate e prestigiose compagini di danza e musica, per il suo presentare una fusione di stili inedita. Pluripremiata per le sue creazioni coreografiche e abilità artistica, la sua tenacia, la sua semplicità e la sua professionalità. La sua costante dedizione all’educazione dei bambini e dei giovani ai migliori valori umani e artistici l’ha portata a fondare e dirigere una propria Scuola di Danza, Balletti per Ragazzi e Giovani, nonché Corsi Estivi e Concorsi di Coreografia, tutti con il proprio sigillo, fornendo educazione e speranza alle giovani generazioni. Lizt Alfonso è senza dubbio una delle personalità cubane più talentuose, prestigiose, amate e popolari nel mondo di oggi, il che l’ha resa un tesoro nazionale, opinion leader e influencer di grande ispirazione.ELI/P.

Info e biglietti: www.nervimusicballetfestival.it

Prima parte

DE TIERRA Y AIRE

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Reynier Mariño

ALAS PARA EXISTIR

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Yuniel Rascón

HOMBRE

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Denis Peralta

SILUETA

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Denis Peralta

DE NOVO

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Denis Peralta

FUERZA Y COMPÁS

Coreografia: Lizt Alfonso, Musica: Reynier Mariño

Seconda parte

MÚSICA Y ESTRELLAS (opening)

Coreografia: Lizt Alfonso

Musica: Efrain Chibás/ Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/

Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

DANZÓN- CHA

Coreografia: Lizt Alfonso, Musica: Efraín Chibas / Ernesto Hermida

TE BAILABLE

Coreografia: Lizt Alfonso,Musica: Efrain Chibás/ Dayron

Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/ Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

QUIZÁS, QUIZÁS…

Coreografia: Lizt Alfonso, Musica: Osvaldo Farrés

SE ARMÓ LA RUMBA

Coreografia: Lizt Alfonso, Musica: Efrain Chibás/ Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/ Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso

BÉSAME MUCHO

Coreografia: Lizt Alfonso, Musica: Consuelo Velázquez

MÚSICA Y ESTRELLAS (final)

Coreografia: Lizt Alfonso, Musica: Efrain Chibás/ Dayron Echevarría/ Ernesto Hermida/ Juan Pablo Solas/

Yuniel Rascón/ Lizt Alfonso