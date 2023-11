Nel weekend via Archimede chiusa per lavori alla metro

Via Archimede a Genova è senza pace. Dopo la chiusura delle corsie a sinistra del tunnel che passa sotto la ferrovia e porta da via Archimede a via Tolemaide e che ha congestionato a tutte le ore, la strada, la stessa verrà chiusa al traffico da sabato 25 novembre a lunedì 27.

Proseguono, infatti, i lavori per la realizzazione delle fondazioni del nuovo impalcato su via Archimede, in merito al progetto di prolungamento della metropolitana da Brignole a Martinez.

Per consentire le ultime lavorazioni necessarie da parte di Metrogenova scrl per la realizzazione degli ultimi pali di fondazione nel fornice di Ponente, dall’1:00 di sabato 25 novembre alle 5:00 di lunedì, via Archimede sarà chiusa al traffico.

“Per garantire l’accesso a tutti gli aventi diritto e all’utenza diretta agli uffici ASL3 Distretto 12, all’incrocio tra piazza Giusti e via Archimede sarà presente, per tutta la durata della chiusura, una pattuglia della Polizia Locale per dirottare il traffico sulle adiacenti direttrici”, si legge in una nota.

Per uscire da via Archimede si dovrà girare per via Alessio Olivieri e via Luca Cambiaso.

Lunedì 27 novembre alle 5:00, da quanto viene spiegato, il fornice di ponente sarà riaperto al transito con l’attuale modalità (una corsia riservata trasporto pubblico e una corsia traffico privato). Nei giorni immediatamente seguenti, verranno eseguiti i ripristini e lo smantellamento del cantiere, che consentiranno la completa riapertura dei due fornici della galleria, ripristinando la normale viabilità.