Nel weekend in Fiera a Genova ritorna il Liguria Dog Show

Torna al Padiglione Blu della Fiera di Genova l’appuntamento più atteso dagli amanti di cani: il Liguria Dog Show.

L’appuntamento per l’edizione 2019 si svolge da sabato 16 a domenica 17 novembre 2019.

L’evento di grande prestigio per gli allevatori ed i partecipanti, è organizzato dal Gruppo Cinofilo Genovese Fabio Cajelli e prevede 4 esposizioni canine con competizione in due giorni (Savona in Genova CAC – 16 novembre 9.00; Genova CACIB – 16 novembre ore 14.00; Albenga in Genova CAC – 17 novembre ore 9.00; Sanremo in Genova CACIB – 17 novembre ore 14.00), ma non solo.

Ci saranno concorsi e sfilate di esemplari provenienti da tutta Europa.

Attività sportive e ludiche legate al mondo del cane, dimostrazioni cinofile varie e stand commerciali con vendita di articoli per cani.

Tantissime saranno le razze presenti in fiera, a disposizione di tutti gli amanti dei cani e dei visitatori che vorranno informarsi sui nostri amci a quattro zampe.

L’ingresso è a pagamento con il biglietto d’ingresso per gli adulti a 6 euro, 3 euro ridotto, mentre i bambini e i ragazzi fino a 12 anni non pagano.

Orario per il pubblico: dalle 10.00 alle 18.00.

Maggiori informazioni su: www.gruppocinfilogenovese.it