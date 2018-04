Nel levante, non solo commedie dialettali ed escursioni

La giornata di domani si prospetta con una temperatura mite e la pioggia, è solo prevista verso sera. Speranzosi nel buon tempo, proponiamo alcuni appuntanti nel levante, incominciando da un escursione sul monte di Portofino: il ritrovo è alle 9 alla chiesa di San Rocco di Camogli, per l’escursione sulla “Via dei Tuni” organizzata dall’Ente Parco di Portofino.

Un’altra gita all’aria aperta è a Prato Sopralacroce per un escursione guidata ed organizzata dall’Osservatorio Raffaelli per vedere le cascate e la fonte ferruginosa, si consiglia la macchina fotografica per immortalare queste bellezze naturali. A Chiavari c’è un’escursione naturalistica organizzata da Lipu e Comune per l’osservazione degli uccelli migratori. La partenza alle ore 8.45 dalla ex piscina del Lido.

Sempre nel Golfo Paradiso consigliamo un giretto tra le bancarelle del “Vintage” il mercatino di modernariato e abbigliamento del passato che si terrà a Bogliasco in piazza 26 Aprile dalle 8.30, per gli amanti delle macchine d’epoca c’è anche un raduno delle Fiat 500 degli anni che vanno dal ’60 all’80.

Passando al Golfo del Tigullio, a Santa Margherita Ligure, la mostra fotografica dedicata a Marco Corvisiero, allestita a Villa San Giacomo, vedrà alle ore 11 la premiazione del concorso, invece a Rapallo, per la rassegna teatrale “Rapalcoscenico”, alle 15, all’auditorium delle Clarisse, la “Nuova Compagni a dell’Allegria” porta in scena la commedia “Cose succede a Grittafritta?”. Rimanendo nelle commedie dialettali anche al Teatro di Cicagna, a Monleone, alle ore 16, la Compagnia TeatrlaNervi porterà in scena “Fanni e Desfa”.

Proseguendo il nostro itinerario di proposte a Lavagna, per ricordare i 14 anni dall’apertura, il Fai organizza visite guidate a Casa Carbone, dalle 15 alle 18, con laboratorio creativo per i bambini dalle 15.30.

A Sestri Levante, interessante iniziativa di orientamento per la scelta della facoltà universitaria o del lavoro rivolta ai ragazzi dell’ultimo anno delle superiori. Organizza questa iniziativa la parrocchia di San Bartolomeo della Ginestra, dalle ore 17, con l’ufficio scuola della diocesi di Chiavari.

Concludiamo le nostre proposte con Chiavari dove c'è una raccolta straordinaria di sangue a cura dell'Avis, con autoemoteca presente in piazza Mazzini dalle 8.30 alle 12.30.