Nel 2020 Mondo Terracqueo resta a Portofino 

Mondo Terracqueo resta a Portofino per continuare a diffondere i suoi messaggi di bellezza, poesia e sostenibilità

L’opera diffusa di Marco Nereo Rotelli continuerà a illuminare il Borgo in occasione dell’Epifania e per tutto il mese di gennaio 2020

L’inizio del nuovo anno conferma Portofino portavoce di messaggi di bellezza, poesia e sostenibilità con Mondo Terracqueo, il progetto culturale e artistico realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Portofino, Geometry Global Italy e il Maestro Marco Nereo Rotelli.

L’opera diffusa di Marco Nereo Rotelli ha ottenuto ottimi risultati in termini di presenze con un’affluenza costante e crescente di pubblico: migliaia di visitatori italiani e stranieri sono giunti ad ammirare l’opera sin dal giorno dell’inaugurazione, avvenuta lo scorso 13 dicembre.

In particolare, hanno riscosso importanti apprezzamenti le iniziative legate al progetto organizzate in occasione della notte di Capodanno. I ristoranti che hanno aderito per il cenone hanno registrato un vero e proprio “sold out”, mentre numerosi visitatori sono accorsi a Portofino dopo la Mezzanotte anche dalle località limitrofe della Riviera Ligure, a conferma del forte richiamo di Mondo Terracqueo.

Grazie a questo successo, l’opera continuerà ad illuminare il Borgo e accogliere visitatori anche in occasione dell’Epifania e per tutto il mese di gennaio, portando avanti così il suo obiettivo primario: diffondere nel mondo un messaggio attuale e condiviso di amore per il pianeta e rispetto per l’ambiente.

Portofino – microcosmo di terra e mare – rappresenta la culla naturale perfetta per i messaggi e i valori di Mondo Terracqueo, portandoli avanti come buon auspicio per il pianeta nell’anno nuovo. Modello di bellezza unico, Portofino incarna l’equilibrio tra cultura e sostenibilità ambientale, con il suo Parco Naturale e l’Area Marina Protetta, ma anche e soprattutto grazie ai suoi abitanti e tutti coloro che lo animano rendendolo una perla unica nel mondo.

Cuore dell’opera diffusa di Marco Nereo Rotelli è la sfera, alta 2,5 metri, realizzata in acciaio e collocata nel mezzo di una passerella galleggiante stesa sulle acque del porto. Realizzata in collaborazione con Banci, azienda leader nelle soluzioni d’illuminotecnica di lusso, porta incisi a fuoco i versi dedicati al mare e al pianeta donati da alcuni dei più grandi poeti contemporanei provenienti da tutto mondo.

All’interno della sfera, alcuni monitor diffondono informazioni sul mare e il suo stato di salute fornite dall’Acquario di Genova. A completare l’atmosfera è la musica appositamente creata dal DJ e conduttore radiofonico Alessio Bertallot, che si diffonde dall’interno dell’opera.

Suggestivi giochi di luce e proiezioni di versi poetici fanno risplendere anche il Castello Brown, antica fortezza dominante sul porto. Un’esperienza sensoriale completa che permette ai visitatori di immergersi nei messaggi di poesia e amore per l’ambiente, vera e propria anima di questo progetto, che presto intraprenderà un tour mondiale di sensibilizzazione al tema.

“Alla domanda ‘Il mondo è malato?’ il Mondo Terracqueo ci dona risposte concrete e verità. Ma quanta verità può sopportare un uomo?”. Come artista veneziano, Marco Nereo Rotelli conosce bene la precarietà di ogni cosa. Ha costruito questa installazione, che ben si presta anche alle feste di Natale, innanzi tutto come festa dell’incontro, con la consapevolezza che il Mondo è malato ma tale dramma non può esser ignoto a un artista di Venezia, dove è perfettamente visibile ogni scomparsa. Come maestro della luce – sua primaria cifra stilistica – non si rassegna allo stato attuale delle cose.

Quella sfera che di giorno inquieta con la sua ruggine prodotta dalla salsedine, di notte ci illumina di luce e poesia, che riscatta nello stupore ogni dolore.