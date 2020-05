Nek, in uscita l’album Il mio gioco preferito Parte seconda

Domani, venerdì 29 maggio, in uscita il nuovo album di Nek “Il mio gioco preferito – Parte seconda”, anticipato in radio dal singolo “Perdonare”.

Verrà presentato domani ore 21.00 con un concerto nella piazza della sua città, Sassuolo, in radiovisione e in streaming.

Dalla prossima settimana incontrerà i fans con eventi “instore” virtuali.

Domani, venerdì 29 maggio, esce “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte seconda” (distribuito da Warner Music Italy), il nuovo album di NEK Filippo Neviani e seconda parte del disco uscito lo scorso anno.

Per presentare il nuovo album, NEK ha realizzato un concerto nella suggestiva cornice, chiusa al pubblico, di Piazzale della Rosa a Sassuolo, la sua città, accompagnato dalla sua band, in un vero e proprio live sulle note dei brani del nuovo album e alcuni brani del suo repertorio.

Un modo per regalare al pubblico, seppur attraverso uno schermo, le emozioni di un live in una maniera assolutamente speciale. Uno show diverso e intenso che dalla città di Nek arriverà nelle case di tutti, anche per dare un segnale di ripartenza e un messaggio di speranza, grazie alle emozioni che può e deve dare la musica.

Non potendoli incontrare fisicamente attraverso un consueto tour negli store, per l’uscita del nuovo album “IL MIO GIOCO PREFERITO – parte seconda” NEK incontrerà i propri fan in una serie di eventi online, una novità assoluta per l’artista e per il suo pubblico. Sarà una chat room esclusiva, in cui l’Artista racconterà l’album, interagirà con i fan e suonerà per loro. Per info: www.mondadoristore.it/nek-cd-evento-il-mio-gioco-preferito/

Questa la tracklist dell’album, prodotto da NEK insieme a Luca Chiaravalli, Gianluigi Fazio, Float e Emiliano Fantuzzi: “Perdonare”, “Ssshh!!!”, “Imperfetta Così”, “Una Canzone Senza Nome”, “E Sarà Bellissimo”, “Amarsi Piano”, “Le Montagne”, “A Mani Nude”, “Allora Sì”, “E Da Qui (Family Version)”.

L’album è stato anticipato dal primo singolo “PERDONARE”. Con cadenza bisettimanale dall’uscita del primo singolo, NEK ha continuato a condividere con i propri fan della nuova musica, rilasciando in anteprima digitale altri 3 nuovi brani contenuti nell’album: una nuova versione di “E DA QUI” (singolo originariamente uscito nel 2010 e oggi ricantato insieme alle figlie Beatrice e Martina, un piccolo regalo per il pubblico, per ricordare che “la vita rimane la cosa più bella che ho”) e gli inediti “AMARSI PIANO” e “ALLORA SÌ”.

Nell’album sono presenti, tra gli altri, anche: “SSSHH!!!”, brano su chi vuole avere ragione a tutti i costi e si sente “esperto” su ogni cosa, un riferimento, quanto mai attuale, agli accesi dibattiti di questi mesi su ogni argomento; “IMPERFETTA COSÌ”, una dedica a tutte le persone che si sentono sempre inadeguate, per ricordare a tutti che la vera perfezione sta nell’imperfezione; “UNA CANZONE SENZA NOME”, con un motivo orecchiabile che resta subito in testa, perché la forza della musica è anche nel suo saper attraversare, quasi inconsapevolmente, le vite di ognuno, lasciando piccole tracce di sé al suo passaggio; “LE MONTAGNE”, una fotografia che racconta un amore adulto, maturo, di due persone che hanno costruito tanto insieme e che sono pronte, mano nella mano, ad andare avanti, mentre quello che hanno realizzato comincia a prendere una propria strada.

Il primo singolo “PERDONARE” (scritta da Nek, José Louis Pagan, Diego Cantero, Valerio Carboni e Giulia Anania) è una canzone d’amore, ma soprattutto è una canzone di speranza. “Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui, se ancora due destini dicono di sì. Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà amare è perdonare, perdonare”.

È online su Youtube il video ufficiale del brano, completamente girato in casa, da NEK e da centinaia di persone che hanno inviato i propri contributi video, registrati con la voglia di condividere istantanee delle giornate di questo periodo.