Nave Morosini salperà oggi dalla Spezia alla volta dell’oriente

Navigherà nelle acque del Mar Cinese e toccherà i porti giapponesi e della Corea del Sud. Parteciperà anche all’operazione AGENOR

Oggi, giovedì 6 aprile 2023 alle ore 16.00, nave Francesco Morosini, seconda unità della classe Pattugliatori Polivalente d’Altura della Marina Militare partirà dalla base navale di La Spezia per una campagna navale in estremo oriente che durerà 5 mesi.

A salutare l’equipaggio il Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago e il Comandante in Capo della Squadra Navale ammiraglio Aurelio De Carolis.

Durante la campagna il pattugliatore si spingerà fino all’estremo oriente e solcherà le acque del Mar Cinese arrivando a toccare i porti di Yokosuka, in Giappone (14-18 giugno) e Pusan, in Corea del Sud (21-24 giugno) effettuando attività di Naval Diplomacy in quindici porti di quattordici Paesi del sud-est asiatico.

Nave Morosini prenderà parte anche all’operazione AGENOR, dispositivo aeronavale europeo a connotazione prevalentemente marittima dispiegato tra Golfo Persico e la regione dell’Oceano Indiano per la salvaguardia della libertà di navigazione e la sicurezza delle navi in transito in quell’area (EMASOH).