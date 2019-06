Nave della Marina con i migranti domani attracca a Calata Bettolo

Il pattugliatore della Marina Militare Cigala Fulgosi con a bordo 100 migranti tra i quali 23 minori e 17 donne, attraccherà domani mattina a Genova a Calata Bettolo.

E proprio a Calata Bettolo verrà allestito un presidio medico dove gli stranieri verranno anche identificati.

Dopo i controlli i migranti saranno smistati nelle varie destinazioni.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha assicurato che “Genova sarà solo il punto di arrivo della nave e che nessuno dei migranti resterà sul territorio” e che “a pagare il conto siano ancora una volta gli Italiani”.

In prefettura è in corso una riunione con enti locali e forze di polizia per decidere come gestire l’arrivo della nave e lo smistamento dei migranti.

Già nel 2014 Genova aveva gestito uno sbarco di migranti che era avvenuto presso la fiera di Genova.