Natty Natasha, è tornata con la sua Nattividad, artista multiplatino è una delle donne più influenti della musica latina

Natty Natasha, è tornata con la sua Nattividad prodotto da Edgar Barrera, vincitore di un GRAMMY e un Latin Grammy Award, Luny [del duo Luny Tunes], Dímelo Flow, DJ Luian e Mambo Kingz insieme ad altri celebri produttori dell’universo latino, l’album unisce sonorità hip-hop, dance/urban, dancehall, bachata, R&B e Pop.

«Con questo album voglio mandare un importante messaggio alle donne, facendo capire loro che possono ottenere tutto ciò che desiderano: famiglia, carriera, amore, felicità, successo e molto altro.

Voglio incoraggiare le altre donne a fare ciò che le rende felici, che le appassiona.

Credetemi quando dico che tutto è possibile e non ci sono limiti a quello che si può fare. L’album rappresenta proprio questo: non ci sono limiti nella vita e con i miei testi voglio dimostrare che non ce ne sono nemmeno nella musica.

Nell’album parlo di diversi argomenti e esploro vari generi musicali» racconta Natti Natasha.

Da oggi è online anche il video del singolo “Imposible Amor” insieme alla superstar colombiana Maluma, diretto da Marlon P e girato a Miami.

“Imposible Amor”, prodotto da Edgar Barrera e composto da Maluma, Natti Natasha, Edgar Barrera e Elena Rose, si contraddistingue per la profondità del testo e per il sound, caratterizzato da un ritmo lento che si sviluppa su elettrizzanti beat urban. Un brano che parla di amore e delusioni, in cui molti sapranno immedesimarsi.

L’album contiene i brani “Que mal te fue Remix” con J Quiles e Miky Woodz e “Las Nenas” (Cazzu, Farina, La Duraca), che insieme contano oltre 200 milioni di stream, e la hit mondiale “Antes Salga El Sol” con Prince Royc, che è stata presentata in una performance televisiva in cui Natti ha svelato di aspettare il suo primo figlio, in uno dei momenti più iconici della storia del Premio Lo Nuestro.

Nel disco è presente anche la super hit “Ram Pam Pam” con Becky G e il brano “Philliecito” insieme alle stelle nascenti Brray e Nio García, che ha anticipato l’uscita dell’album.

L’artista ha inoltre pubblicato di recente “Noches en Miami”, una coinvolgente traccia urban dance che ha già raggiunto oltre 20 milioni di stream ed è diventata virale sui social media.