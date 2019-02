Nati prematuri: bimbi sani e salvi con elicottero VVF e Gaslini. Eccellenze della Liguria

In occasione del 25° anniversario del Servizio di trasporto neonatale del Gaslini, il Gruppo elicotteristi di dei Vigili del Fuoco di Genova, in collaborazione con il direttore del team trasporti neonatali Carlo Bellini e Cicogna Sprint onlus, stamane ha regalato a un gruppo di ex bimbi prematuri della Patologia neonatale del Gaslini l’emozione di un volo dall’elisuperficie dell’ospedale di Quarto.

Venerdì scorso il Gaslini aveva celebrato il 25° compleanno del Servizio di trasporto di emergenza neonatale (Sten) con l’inaugurazione della nuova “Scuola di alta formazione per il trasporto neonatale del Gaslini”.

“Si tratta – hanno spiegato i responsabili dell’istituto pediatrico – della prima e unica iniziativa italiana di questo tipo, frutto della ventennale esperienza maturata dal personale dell’Istituto.

La Scuola, che aprirà il primo evento formativo al Gaslini nel prossimo mese di aprile, sarà organizzata in corsi di durata annuale sviluppati in giornate monotematiche ed è rivolta a pediatri neonatologi e personale infermieristico che lavora ad ogni livello del trasporto neonatale.

Arrivare a svolgere questa attività significa essere ottimi pediatri, ottimi neonatologi intensivisti ed avere sviluppato la capacità di operare in solitudine in ambienti a scarse risorse diagnostiche e al di fuori di realtà ospedaliere come avviene durante il trasferimento del paziente.

Il Servizio di trasporto di emergenza neonatale, afferente al reparto Patologia neonatale del Gaslini è da 25 anni un anello fondamentale per le cure neonatali. Il suo scopo è trasferire i bambini che hanno bisogno di cure intensive di terzo livello all’unico centro di terzo livello della Liguria che è l’ospedale di Genova Quarto”.