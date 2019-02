Demolizione Ponte Morandi, venerdì primi pezzi giù. Ecco video dei lavori di notte

Ecco i video dei lavori in notturna che proseguono H24 sul Ponte Morandi.

Venerdì i primi pezzi saranno buttati giù. Si avvicina l’ora X per la nostra città e la Liguria.

Si avvicina l’ora X, imprese demolizione: lavoriamo H24 venerdì primi pezzi giù | Foto

Demolizione Ponte Morandi, venerdì scatta l’ora X: via 30 Giugno chiusa da domani

Ricordiamo che il sindaco di Genova e Commissario per la ricostruzione Marco Bucci ha indicato come “deadline” per la ricostruzione del viadotto autostradale sul Polcevera è stata fissata per aprile 2020.

A dicembre 2019 si potrà già vedere l’importante infrastruttura in piedi. Poi gli ultimi lavori e i collaudi finale nel giro, appunto, di quattro mesi.