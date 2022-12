Natale di droga a Genova: 3 giovani africani arrestati per spaccio

Lo scorso fine settimana di Natale i carabinieri del Comando provinciale di Genova hanno effettuato servizi di controllo straordinario del territorio al fine di prevenire e reprimere i reati nella città con particolare attenzione nel centro storico di Genova, con l’impiego di 40 carabinieri in divisa e 20 in abiti civili.

Sono state identificate circa 200 persone e controllati numerosi veicoli. Nel corso dell’attività sono state arrestate 3 persone per droga.

Si tratta di un 18enne senegalese, pregiudicato e mai rimpatriato, arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Ge-Centro per spaccio di sostanze stupefacenti. L’africano è stato sorpreso in via Prè mentre cedeva alcune dosi di crack a un italiano dietro corresponsione di 40 euro. Subito perquisito, è trovato in possesso di ulteriori 140 euro, ritenuto frutto dell’illecita attività di spaccio di droga.

Di un 20enne gambiano, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’arrestato, sebbene sottoposto agli arresti domiciliari, nel corso di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di svariate dosi di “cocaina” e della somma in contanti di circa 7.000 euro, provento dell’attività di spaccio di droga.

Di un 20enne senegalese, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo operativo della Compagnia di Ge-San Martino lo hanno fermato in via Tolemaide e lo hanno perquisito, trovando 25 grammi di eroina e crack suddivisi in dosi pronte alla vendita.